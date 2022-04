Fury nokautirao Whytea pa iznenadio: Mislim da je ovo bio moj posljednji nastup

Mjesecima uoči borbe protiv Dilliana Whytea, Tyson Fury najavljivao je kako će to biti njegov oproštaj od profesionalnog boksa te da ne planira više nastupati nakon te borbe, piše Fight Site

Mnogi su sumnjali u te navode i smatrali su kako ''Gypsy King'' samo pokušava privući veću pažnju na svoj meč, jer Dillian Whyte ne pripada redu najatraktivnijih protivnika s kojima se Fury može suočiti. ''Gypsy King'' i u tjednu uoči borbe konstantno je potvrđivao da će se umiroviti, a nakon što je nokautirao Whytea u šestoj rundi, svi su iščekivali Tysonovu izjavu nakon borbe. Kao i uvijek, uslijedila je zahvala Isusu Kristu, a to je Furyjev prioritet nakon svakog meča.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Peter Cziborra Photo: Peter Cziborra/REUTERS

''Prije svega, želim reći da ovo posvećujem svom gospodaru i spasitelju, Isusu Kristu. U Njegovo ime pobijedio sam u ovom meču, pred svojom državom Engleskom. Mi smo Spartanci! Ne mogu vjerovati da je 94 tisuće ljudi došlo gledati me. Od srca vam hvala svima koji ste ostali ovako kasno da biste gledali meč.'', započeo je Fury, a potom se zahvalio Whyteu.

''Dillian je ratnik i vjerujem da će postati svjetskim prvakom. Na njegovu nesreću, morao se boriti protiv mene večeras.''

Pitanje o umirovljenju uslijedilo je nakon svega toga, a Fury je objasnio zašto se planira povući.

''Obećao sam svojoj ženi da sam gotov nakon trećeg meča protiv Wildera. Međutim, ponudili su mi borbu na Wembleyju, a to sam dugovao navijačima. Kakav način za povući se. Mislim da je ovo bio moj posljednji nastup.'', rekao je Fury.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates with his wife Paris Fury and the WBC World Heavyweight Title belt after winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Andrew Couldridge/REUTERS

Dojam je kako niti sam Tyson nije naročito uvjeren da se uistinu povlači. Obećanje svojoj supruzi možda uistinu jeste dao, ali 33-godišnji ''Gypsy King'' ima još puno toga za pružiti i definitivno je svjestan toga.

Hoće li ga Joshua ili Usyk uspjeti vratiti iz ove navodne mirovine, preostaje nam vidjeti nakon što se oni obračunaju ovog ljeta. Ako je ovo bio Furyjev posljednji ples, moramo priznati kako je sama izvedba mogla biti nešto spektakularnija, ali otići pobjedom pred 94 tisuće gledatelja, mnogi mogu samo sanjati.