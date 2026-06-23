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LUDNICA U TORONTU

VIDEO Navijači masovno prilazili Hrvatu misleći da je Livaja, njegova reakcija postala viralni hit

Split: Zlatko Dalić i igrači na stadionu Poljud
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.06.2026.
u 19:20

Umjesto da objasni da je riječ o zabuni, David je cijelu situaciju prihvatio s osmijehom i šalom. Strpljivo je pozirao za fotografije, rukovao se s navijačima i nije odbio zahtjev navijača

Uoči važne utakmice Hrvatske i Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva, jedan hrvatski navijač neočekivano je postao atrakcija na ulicama Toronta. Brojni strani navijači i prolaznici zamijenili su Hrvata Davida za bivšeg hrvatskog reprezentativca Marka Livaju. Zbog velike sličnosti s napadačem Hajduka, tijekom dana su mu prilazili tražeći fotografije i druženje, uvjereni da razgovaraju s poznatim nogometašem bijelih. 

Umjesto da objasni da je riječ o zabuni, David je cijelu situaciju prihvatio s osmijehom i šalom. Strpljivo je pozirao za fotografije, rukovao se s navijačima i nije odbio zahtjev navijača.

Snimke i fotografije ubrzo su se proširile društvenim mrežama, gdje su korisnici pohvalili njegov smisao za humor. Mnogi su komentirali kako je na trenutak osjetio kako izgleda život nogometne zvijezde, dok su se drugi našalili da je imao više fotografiranja nego neki reprezentativci.

Navijači iz Muenchena
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Marko Livaja

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Jedna osoba poginula, a osam je ozlijeđeno nakon stampeda u Jordanu tijekom gledanja SP-a

Incident se dogodio na Hašemitskom trgu, gdje se veliki broj navijača okupio u glavnom gradu kako bi gledao poraz Jordana od Alžira 2-1. Ekipe hitne pomoći prevezle su devet ozlijeđenih osoba u bolnicu nakon što su velika gužva i kretanje gomile na mjestu događaja doveli do stampeda. Jedan od ozlijeđenih kasnije je preminuo, dok su ostali zadobili lakše do umjerene ozljede

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