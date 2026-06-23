VIDEO Navijači masovno prilazili Hrvatu misleći da je Livaja, njegova reakcija postala viralni hit

Uoči važne utakmice Hrvatske i Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva, jedan hrvatski navijač neočekivano je postao atrakcija na ulicama Toronta. Brojni strani navijači i prolaznici zamijenili su Hrvata Davida za bivšeg hrvatskog reprezentativca Marka Livaju. Zbog velike sličnosti s napadačem Hajduka, tijekom dana su mu prilazili tražeći fotografije i druženje, uvjereni da razgovaraju s poznatim nogometašem bijelih.

Umjesto da objasni da je riječ o zabuni, David je cijelu situaciju prihvatio s osmijehom i šalom. Strpljivo je pozirao za fotografije, rukovao se s navijačima i nije odbio zahtjev navijača.

Snimke i fotografije ubrzo su se proširile društvenim mrežama, gdje su korisnici pohvalili njegov smisao za humor. Mnogi su komentirali kako je na trenutak osjetio kako izgleda život nogometne zvijezde, dok su se drugi našalili da je imao više fotografiranja nego neki reprezentativci.