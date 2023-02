Srpski trener prokockao pobjedu u 99. minuti pa u suzama odjurio u svlačionicu

U susretu 21. kola talijanskog nogometnog prvenstva Monza i Sampdoria su odigrali 2:2, a domaćin je izjednačio golom iz jedanaesterca u devetoj minuti sudačke nadoknade. Sampa je dva puta vodila i sekunde su je dijelile od važne pobjede u borbi za prvoligaški spas, ali nije izdržala.

Gosti su poveli u 12. minuti golom Manola Gabbiadinija. Monza je izjednačila u 32. minuti, a strijelac je bio Andrea Petagna. Gabbiadini je u 58. minuti svojim drugim golom još jednom vratio Sampdoriju u vodstvo, a kada se već činilo kako će momčad iz Genoe upisati treću pobjedu ove sezone, Nicola Murru je u šestoj minuti nadoknade u kaznenom prostoru oborio Petagnu.

Sudac Daniele Chiffi nije dvojio, a potvrdu je dobio i nakon VAR provjere. Kazneni udarac je u devetoj minuti nadoknade sigurno izveo Matteo Pessina za konačnu podjelu bodova. Dosuđeni penal te ispuštanje pobjede momčadi teško je palo treneru Sampdorije Dejanu Stankoviću, koji je, kako pišu talijanski mediji, u suzama odjurio u svlačionicu.

Al momento dell'assegnazione del rigore, il tecnico dei blucerchiati Dejan #Stanković è corso in lacrime negli spogliatoi. Troppo grande la delusione e l'amarezza per non aver portato a casa 3 punti chiave in ottica salvezza. La sua #Samp resta penultima, a -8 dallo Spezia 17° 🔥