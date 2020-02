VIDEO Mladi srpski superstar o legendarnom Splićaninu: To je veličina!

Kada je ovaj novinar polovicom 90-tih počeo odlaziti na All-Star okupljanja, pripadnici sedme sile mogli su sjesti rame uz rame s najvećim NBA zvijezdama i postaviti im set svojih pitanja pa smo se kući vraćali s intervjuima sa Shaqom, Bryantom, Nowitzkim, Hardenom...

Joel Embiid o Dariju Šariću

Svaki od All-Star izabranika dobio bi svoj okrugli stol, a mi novinari selili bismo se od jednog do drugog superstara. Nakon toga došlo je vrijeme kada su NBA šefovi odlučili podignuti svoje kapitalce na podest, da nekako s visine gledaju novinare, a posljednja novost jest da su sada ograđeni pa za vrijeme medijskog dana imaju neku vrstu utvrde i mikrofon s razglasom.

Jokić kao Kukočev trener

U okolnostima sve većeg broja medija, pa tako i kamera i mikrofona, iluzorno je očekivati da ćete dospjeti do jednog LeBrona Jamesa ako se ispred njegova boksa niste utaborili barem sat prije.

Slijedom toga, mi smo se posvetili internacionalcima, ponajprije onima koje možemo dovesti u kontekst najboljih hrvatskih igrača. Tako smo dvojicu all-starovaca iz Utah Jazza pitali da nam kažu kakvog suigrača imaju u najboljem hrvatskom košarkašu Bojanu Bogdanoviću.

– Ja Bojana volim i jednom tjedno mu kažem: “Hvala ti što si došao k nama.” On je uvijek spreman za posljednju četvrtinu i tijesne završnice. Iznimno je kompetitivan i čini moj život lakšim jer preuzima pritisak na sebe – kazao je najbolji igrač Džezista Donovan Mitchell na kojeg se nadovezao najbolji obrambeni igrač lige Rudy Gobert:

– Bojan je nevjerojatan, jako je važan za našu uspješnu sezonu. Zaslužio je biti ovdje među najboljim tricašima i da nastupa, on bi bio moj favorit.

Devin Booker o Darijuu Šariću

No zato nastupa Nikola Jokić i to u glavnoj utakmici vikenda. Štoviše, Somborac je prvi igrač s prostora bivše SFRJ koji je izabran u All-Star petorku. A on je i ponajbolji proizvod iz nerijetko osporavane ABA lige:

– ABA liga dala je niz NBA igrača, a Bogdanović i Šarić su sjajni, a i Zubac igra sve bolje. Ja mogu zahvaliti Megi što su me pustili da radim što hoću, ali samo u smislu toga da budem ono što jesam i da se tako i razvijam. Nisu ničim obuzdavali moj talent.

Jokić je svojim Nuggetsima donio dosta pobjeda rješavajući neke utakmice u posljednjim trenucima. U čemu je tajna?

– Razlog je moja sporost odnosno smirenost. Ja ne želim da budem taj, ne želim da me preuzme trenutak pa mi moja mirnoća pomaže.

Osjeća li se Nikola katkada i podcijenjeno u ovoj ligi? Pitao ga je to jedan francuski novinar.

– Ne znam jesam li podcijenjen ili sam možda precijenjen. Na ljudima je da procijene.

A onaj tko je bio podcijenjen jedan dio svoje karijere svakako je naš Toni Kukoč kojeg je Jokić ovoga All-Star Weekenda imao priliku upoznati. U ovoj prilici, Nikola je imao tu čast da je u jednoj humanitarnoj utakmici Kukiju bio trener.

– Toni danas izgleda malo drukčije nego u igračkim danima, nije više okretan kao što je bio, ali ga ruka još uvijek služi. Drago mi je da sam imao priliku upoznati takvu veličinu.

Za medijskog dana tema nam je bio i Dario Šarić. Jedan od najboljih centara lige Kamerunac Joel Embiid žali što Šišija više nema u redovima njegovih Sixersa:

– Dario je moj čovjek, jedan od najzabavnijih ljudi kojeg sam imao u društvu. Bio sam žalostan kada smo ga “trejdali”, no to je posao.

Koliko Dario može biti dobar?

– U pogodnom okruženju on može ostaviti veliki trag u ovoj ligi.

Slično zbori i Šarićev sadašnji suigrač Devin Booker, čovjek koji je upao na All-Star kao rezerva umjesto Damiana Lillarda.

Zu može biti All-Star igrač

– Dario je tako svestran igrač. Može igrati mnogo pozicija, može zabiti šut, asistirati i njegovo poznavanje igre vrlo je veliko. Ja ne znam koliko dobar na kraju može biti, ali znam da je već sada jako dobar. S obzirom na to da je veliki radnik, vjerujem da će biti još bolji.

Slično intoniranu priču čuli smo i na temu Ivice Zubca i njegove važnosti za LA Clipperse i od najžustrijeg igrača tog sastava Patricka Beverlyja.

– Zu je sjajan tip, dakako i igrač. Ja sam prema njemu tvrd jer vidim da može biti All-Star igrač.

Je li Zubac tip teškog centra kakvi danas polako iščezavaju?

– Ma ne, osim što dobro skače i dodaje, on ima i finu ruku. Stalnost je njegova vrlina, on se koristi svakom minutom i može biti jako dobar.