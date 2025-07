Srpska legenda zadala novi brutalan udarac Vučiću: 'Gotovo je! Može li mu netko javiti...?'

Verbalni sukob koji već neko vrijeme tinja između proslavljenog košarkaša Vladimira Štimca i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića pretvorio se u otvoreni rat riječima, a ovoga puta su ulozi podignuti na višu razinu. Štimac, koji je postao jedan od najglasnijih kritičara vlasti i aktivni sudionik prosvjeda, neprestano koristi društvene mreže kako bi izrazio svoje nezadovoljstvo, no posljednja razmjena udaraca otišla je korak dalje od uobičajenih političkih prepucavanja. Među poznatim sportašima koji su ustali protiv Vučićevog režima, uz Dejana Bodirogu koji djeluje znatno povučenije, Štimac se ističe kao predvodnik otpora, aktivan danonoćno, kako na ulici, tako i na internetu, odlučan u namjeri da, kako kaže, sruši aktualnu vlast.

Eskalacija je uslijedila nakon što je Aleksandar Vučić, reagirajući na navodni napad na kuću Dragana J. Vučićevića, urednika tabloida Informer, poslao poruku koja je protumačena kao izravna prijetnja Štimcu i prosvjednicima. "Ljudi poput Štimca kažu da je to tek početak. Čudi me da tužilaštvo i policija nisu reagirali. Kada napadnete nečiju kuću ili stranačke prostorije, to je čist hitlerizam", izjavio je Vučić, dodavši zapaljivu rečenicu: "Mi u roku od sat možemo da im uništimo sve stranačke prostorije, ali ja bih lično tražio hapšenje da mi jedan prozor slome." Ova izjava izazvala je buru reakcija, a mnogi su je shvatili kao nedvosmislenu prijetnju silom svima koji se usude suprotstaviti režimu.

Da li neko može da mu javi, znamo da sve sto izgovoriš, pa čak i slovo, je velika laž. Mora neko da ga spusti u realnost, njegovi se plaše da mu kažu, gotovo je, predstoji period mrcvarenja jer on nije i ne može da se ponaša kao čovek kad gubi. Čak ni to što kao preti, više ne… — Vladimir Štimac (@stimac15) July 10, 2025

Naravno, nije se dugo čekalo na odgovor bivšeg košarkaša. Vladimir Štimac je na društvenoj mreži X objavio poruku u kojoj nije nimalo štedio srbijanskog predsjednika, odgovarajući mu u svom prepoznatljivom, izravnom stilu. "Može li mu netko javiti, znamo da sve što izgovoriš, pa čak i slovo, je velika laž", započeo je Štimac. "Mora ga netko spustiti u realnost, njegovi se plaše da mu kažu, gotovo je, predstoji period mrcvarenja jer se on ne ponaša i ne može se ponašati kao čovjek kad gubi. Čak ni to što kao prijeti, više ne dopire do tog njegovog glasačkog tijela koje se svelo na gledanje par režimskih trovačnica", napisao je osvajač više medalja sa srpskom reprezentacijom, jasno poručivši da ga prijetnje ne plaše i da smatra kako je Vučićeva moć na izdisaju.