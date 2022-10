Srebrni iz Rusije je izabrao drugoligaša umjesto Hajduk: 'Potvrdio je pomalo šokantan podatak'

Mnogi su ostali jako iznenađeni kada je Filip Bradarić, osvajač svjetskog srebra s posljednjeg Mundijala u Rusiji, izabrao drugoligaški NK Jarun.

Iskusni zadnji vezni se dovodio u kontekst prelaska na Poljud, ali to se nije dogodilo iako su pojedini mediji pisali o tome kako je viđen na pregovorima s Hajdukom u Splitu.

U popularnom podcastu 'Utakmicu po utakmicu' razglabali su o tom zbilja neobičnom slučaju...

- Opisao je to obiteljskim razlozima. Pomalo šokantno, a opet je pitanje je li on sam procijenio je li taj Jarun u SuperSport Prvoj nogometnoj ligi možda dobra platforma da se on vrati u ritam jer pitanje kakav je on nogomet uopće igrao u Saudijskoj Arabiji. Uz svo dužno poštovanje tamošnjem nogometu - rekao je novinar Ivan Ljubić te dodao da je ovo šokantan podatak, ali da je Bradarić to ovim potezom i potvrdio.

Bradarić je u karijeri igrao za Rijeku s kojom je uzeo dvostruku krunu te za Cagliari, Celtu Vigu i Al Ain.

Standings provided by Sofascore

>> Pogledajte gaf tijekom prijenosa HNL-a