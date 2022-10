KAKVA AKVIZICIJA

Nevjerojatno, ali istinito: Bivši hrvatski reprezentativac igrat će za NK Jarun!

- Novac mi u ovoj priči nije važan, igrat ću besplatno. Zvali su me neki klubovi iz Prve HNL, no na toj razini jedino Hajduk dolazi u obzir. S obzirom na to da me nisu zvali iz Splita, pa ni iz Solina ili Dugopolja, dolazim u Zagreb - kazao je Filip Bradarić