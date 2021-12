Srđan Đoković otkrio kada će Novak završiti karijeru i što je s Australian Openom

Srđan Đoković, Novakov otac, progovorio je o aktualnoj situaciji sa Australian Openom, ali i tome koliko će još trajati karijera njegovoga sina.

- Hoće li ga pustiti na turnir je njihova stvar. Ako su tako odlučili neka se ponašaju. Devet puta je bio šampion Australian Opena, želi i sada igrati, ali ako mu dozvole. Napravit će ono što misli da je najbolje za njega, nitko mu neće nametati mišljenje. Ako ne ode, sačekat ćemo Roland Garros i 21. grand slam - rekao je Srđan Đoković na televiziji K1 i dodao što će biti s njegovim nastavkom karijere budući da se izjednačio s osvojenim titulama s Federerom i Nadalom.

- Vjerujem da će osvojiti još četiri ili pet grand slamova. Osvojit će još bar dva Wimbledona i još nekoliko drugih grand slamova sigurno. Igrat će još dvije-tri godine, to će biti dovoljno - poručio je Srđan.

Osvrnuo se i na ovogodišnji US Open na kojem je Novak izgubio u finalu od Danila Medvedeva.

- To ga je poremetilo, ali glavni poraz je fantastična igra Medvedeva. To je tako. Moj je sin naučen da se sport sastoji od pobjede i poraza, kako prihvatiš pobjedu, tako i poraze. Često sam u njegovoj karijeri govorio da kada igra loše, pa pobjedi, to nije dobro.