Srbina dočekali 'na nož' u Zagrebu, on poručio: 'Samo vi zviždite, moje mišljenje o vama neće se promijeniti'

Da biste ispunili Arenu Zagreb svojim sportskim proizvodom, morate ponuditi nešto posebno. Nešto poput svjetskog prvenstva u rukometu ili pak borbi modernih gladijatora koje sve uspješnije promovira hrvatska borilačka promocija Fight Nation Championship.

Za razliku od boksačkih priredbi koje pune tribine kako večer odmiče, ovaj “event” bio je gotovo pun već kod preliminarnih borbi. A tribine su se “raspametile” već u drugoj borbi kada je Luka Tiriel Abramović, inače bivši juniorski reprezentativac u skijanju, nokautirao Poljaka Grabowskog. Ni manje ni više nego desnim high-kickom kakvog se ne bi postidio ni Cro Cop.

Sjajne poruke iz kaveza

Osim brutalnih završetaka koje obožavaju borilački fanovi, nama su posebno bile zanimljive poruke poslane iz kaveza, neposredno nakon pobjeda boraca. Jednu takvu sjajnu poruku uputio je teškaš Ivan Vitasović, koji je nakon taktički savršenih pet rundi protiv Darka Stošića uspio obraniti svoj FNC pojas prvaka.

– Prestanite na svojim društvenim mrežama pisati ružne stvari o pobijeđenim borcima jer vi ne znate kroz što sve mi prolazimo – kazao je ovaj medicinski tehničar kojeg su za ovu borbu sjajno pripremili njegov trener Zelg Galešić i boksački profesionalac Marko Čalić.

Sjajan verbalni manevar u kavezu izveo je srpski borac Aleksandar Ilić koji je, nakon što je nokautirao Hrvata Marija Žgelu, od publike “dočekan na nož”.

– Nigdje me ne dočekuju kao u Zagrebu i moje mišljenje o ovom gradu se neće promijeniti, a vi i dalje zviždite – kazao je Ilić, a onda je izveo manevar kojim je pridobio publiku na svoju stranu.

Beogradski “Joker” najprije je pohvalio nazočnog Cro Copa kao inspiraciju da se s košarke prebaci na MMA, a potom je “zakucao”.

– Kod kuće je moja kćerkica Tara i njoj je dosad bio najdraži video kad sam u beogradskoj Areni predvodio navijanje. I zato vas sada molim, kad kažem: “Tara”, vi viknite: “Ilić!”

Tako je i bilo. Gledatelji su s lakoćom promijenili svoj navijački smjer i ispunili želju regionalnom junaku koji je kazao: – Uljepšali ste mi večer.

Taktički podvig večeri izveo je pak Francisco Barrio, Argentinac koji se kao petogodišnjak s obitelji doselio u Zagreb. I koji je, kao veliki navijač Dinama, i ovaj put imao podršku BBB-ovaca. Premda je hrvač, Croata je pristao na borbu u “extreme boxingu”, s MMA sparing rukavicama od šest unci. I na kraju je pobijedio Vasu “Psiha” Bakočevića koji se toliko hvalio svojim boksom da je tim veće bilo razočarenje onim što je pružio.

Zanimljiva je priča i Ivana Sičaje, FNC-ova prvaka u perolakoj kategoriji koji je iz rodne mu Rame u Zagreb došao s 28 godina i dvije torbe. A sad je, kao 31-godišnjak, vlasnik pojasa kojeg je obranio nokautiravši Poljaka Polityla letećim koljenom. S obzirom na to da se borio s ugljikohidratima i težinom, priznao je Ivan da se uželio maminih uštipaka, pite i domaćeg kruha.

Zvijer se opet probudila

Kad smo već kod nokauta, spomenut ćemo još dvojicu boraca koji su s takvim završecima digli publiku na noge. Učinio je to sarajevski poluteškaš Tomislav Spahović koji je ručnim tehnikama uspavao Litavca Kudrešovasa. Kao netko tko iza sebe ima robijašku prošlost (šest i pol godina odležanih zbog ubojstva, kaže on, u samoobrani), “The Beast” je očito zanimljiv publici koja je suosjećala s njim kada je u kavezu kazao da je ova pobjeda za njegova pokojnog brata.

Ne časeći ni časa Spahović je odmah izazvao nazočnog Nijemca Frederica Vosgrönea, zvanog Neandertalac, kazavši:

– Nek’ se dođe boriti pa će vidjeti da je FNC jača promocija od njegova Oktagona.

Jedan savršeni desni direkt bio je dovoljan prvaku Mateju Batiniću da “ugasi” Kubanca Adresa Ramosa koji sučelice borcu kojeg zovu Batina nije ni došao u priliku da pokaže svoje kubansko hrvanje.

– Zar ima veće časti od toga da vas trenira Cro Cop, da vam bude u kutu i da vam još iste večeri dodijeli i pojas prvaka?

U trenucima dok je Matej slavio ovu ekspresnu pobjedu, u kavez je ušao Miran “SLO Rocky” Fabjan i teatralno zgrabio pehar i otišao s njim. Očito u funkciji najave njihove moguće međusobne borbe.