Srbin se našao u nezavidnoj situaciji koja je itekako poznata i Luki Modriću

Teško je u današnjem nogometu živjeti na danima stare slave, puno teže nego što to je prije bio slučaj. Današnja količina dostupnih informacija i brojki nam daje nevjerojatno ažurno stanje stvari u nogometnom svijetu, pa se samim time dojam o formi određenog igrača ili kluba mijenja sve brže i brže. Unatoč tome, najzgodnije je uzlaz ili pad forme primijetiti usporedbom dvije uzastopne sezone, puno lakše i vjernije nego iz utakmice u utakmicu. Dojam je ovako ipak znatnije zaokružen.

S tim na umu se valja pitati: Koji su najveći nogometni promašaji ove sezone? Neki od klubova i pojedinaca prošle su nas sezone očarali svojim potezima ili timskom kohezijom, a ove je sezone sve krenulo nizbrdo. Kriteriji su posve, dakle, jasni. Nećemo pričati o momčadima poput SPAL-a i Toulousea koji su i prošlih sezona znali imati katastrofalne učinke. Nećemo pričati o igračima poput Lovre Kalinića ili Jesseja Lingarda koji su i prije ovog ljeta razočarali. Pričamo isključivo o onima čija je zvijezda prije početka sezone blještavo sijala, a ove sezone se količina svjetlosti znatno smanjila, ili je možda, metaforički rečeno, čak i ugašena.

10. Tottenham Hotspur

Ako se sezona u bilo kojem dijelu godine nastavi, Spursi još uvijek imaju neku šansu uhvatiti mjesto koje vodi u Ligu prvaka, ali takav scenarij prije početka sezone nisu očekivali ni u najluđim snovima. Mauricio Pochettino ih je lani odveo do finala Lige prvaka, a nakon tog finala pojačao je momčad s dva ponajbolja mlada vezna igrača svijeta, to su Tanguy Ndombele i Giovanni Lo Celso. Međutim, ozljede, ali i nesigurnost oko statusa Christiana Eriksena već na početku sezone su pijetlovima donijeli loše rezultate. Kad je Pochettino u studenom dobio otkaz, Tottenham je bio 14. na ljestvici Premiershipa. Dakako, novi strateg Jose Mourinho je uspio donekle sanirati situaciju, ali ni njegov dosadašnji mandat u Londonu nije zadovoljio, bez obzira na ozljede dva ponajbolja igrača - Harryja Kanea i Heung-min Sona.

9. Antoine Griezmann (Francuska; Barcelona)

Brojka od osam pogodaka u 26 ligaških utakmica ne čini se toliko lošom, ali usporedimo li ju s onim brojkama Francuza u Atletico Madridu i Real Sociedadu dolazimo do jasnog zaključka - Griezmann se nije snašao u redovima Blaugrane. Kad govorimo o razočarenjima, Griezmann upada na ovaj popis zato što je plaćen čak 120 milijuna eura, a od igrača koji je upao među pet najskupljih na svijetu u najmanju se ruku očekuje 20 golova po sezoni, uz još pokoju asistenciju. Brojke su čak i u redu usporedimo li ih sa stvarnim stanjem na terenu. Glavni napadač trikolora u potpunosti je pao pod Messijevu sjenu, za razliku od drugih megazvijezda koje su dolazile u Kataloniju (Suarez, Villa, Neymar). Dovoljno vam je jasno da je riječ o lošoj sezoni kad je bolje partije od njega pružao čak i 17-godišnji Ansu Fati, a od njega su kvalitetniju sezonu imali i široj javnosti nepoznati igrači poput Angela, Rogera, Avile, pa i našeg Ante Budimira.

8. Krzysztof Piatek (Poljska; Milan, Hertha)

Sjećate li se kako su izgledali lik i djelo Krzysztofa Piateka prije nešto više od 12 mjeseci? "Najbolji napadač Europe", "Bolji i od Lewandowskog", "Milan ulovio Piateka za siću", samo su neki od naslova koji su obasjavali hvalospjevne tekstove o snalažljivom Poljaku koji je u prvoj polusezoni prošle sezone za Genou zabijao kao iz šale. Znao je uvijek biti na pravoj poziciji i imati osjećaj za pogodak, što je pokazao s 13 pogodaka u 19 utakmica te polusezone čime si je zaradio spomenuti transfer za, tada, siću (35 milijuna eura) u talijanskog giganta Milan. Nastavio je dobro igrati i za rossonere u drugom dijelu sezone, no ove je, kao i gotovo svi igrači crveno-crnih, totalno zakazao (samo četiri gola u 20 utakmica). Shvatili su i on i Milan da jednostavno ne ide, pa je u siječanjskom prijelaznom roku otišao put Berlina u Herthu. U narednom periodu ćemo vidjeti je li igrač za samo za male klubove.

7. Hirving Lozano

Nevjerojatno brzi i agilni meksički ofenzivac je prije tri godine ušao u PSV na mala vrata. Transfer "Chuckyja" iz Pachuce Nizozemce je koštao 11 milijuna eura, no o omalenom krilnom napadaču se nije puno pričalo, sve dok nije "zapalio" Eredivisie. U samo dvije sezone u Eindhovenu postao je jedan od najomiljenijih igrača, postignuvši 40 pogodaka u 78 utakmica te ostvarivši ligaški trijumf u prvoj sezoni. Baš ta prva sezona je bila na strahovito visokoj razini, toliko visokoj da je 2018. godine dobio nagradu za najboljeg igrača Sjeverne Amerike ispred Keylora Navasa, Carlosa Vele i Hectora Herrere. Iako su mnogi premijerligaški klubovi pokazivali zanimanje za Lozana (Chelsea, Arsenal), na kraju je uz veliku pomoć svojeg menadžera, pogodite, Mina Raiole, otišao u redove Napolija za 38 milijuna eura, što je još uvijek njihov rekord u rubrici ulaznih transfera. Očekivanja su, sukladno cifri, bila iznimno velika, ali ne bi bila ispunjena ni da su bila puno manja. Lozano je, naime, u 23 nastupa ove sezone postigao tri pogotka i upisao jednu asistenciju i u skladu je sa svojim indisponiranim kolegama iz Napulja.

6. AC Milan



Kao što već i znamo, rossoneri su u logističkom rasulu nakon nesuglasica predsjednika Uprave Ivana Gazidisa te Zvonimira Bobana koji je već postao bivši na mjestu šefa nogometnih operacija. To rasulo, naravno, proizlazi iz nezadovoljavajućih rezultata, a mogu biti i sretni plasmanom uzevši u obzir prikazano na terenu. Trenutno sedmo mjesto na tablici jako zavarava, vjerojatno više nego li bilo čiji plasman u najjačim ligama Starog kontinenta. Pazite ovo, imaju gol razliku -4 i te je nevjerojatno koliko su neefikasni. Crveno-crni su postigli samo 28 pogodaka u 26 utakmica, a samo su 14. Udinese, pretposljednji SPAL i posljednja Brescia zabili manje. U drugom dijelu sezone dolazak Zlatana Ibrahimovića i preporod Ante Rebića su izvukli klub iz donjeg dijela ljestvice, no u eventualnom nastavku sezone bi i najmanji pad forme prouzročio veliki pad na ljestvici jer, recimo, 13-plasirana Fiorentina ima samo šest bodova manje.

5. Luka Jović

S istim pitanjem bismo, kao i kod Piateka, mogli početi i kod Luke Jovića. Prije 12 mjeseci 22-godišnji srpski reprezentativac je postigao pet pogodaka na jednoj utakmici Bundeslige u dresu Eintrachta, a ove sezone mu je trebalo deset utakmica za jedan u dresu Real Madrida. Taj prvi pogodak je u trenutku pisanja ovog teksta i dalje zadnji, budući da ni u idućih deset utakmica nije uspio zatresti protivničku mrežu. U preostalih 26 ovosezonskih utakmica Jović bi trebao postići isto toliko pogodaka za dostizanje prošlosezonskog konta pogodaka, što i više nego dovoljno govori o padu forme golgetera iz susjedstva. Teško je kod Luke Jovića tražiti izliku o "prevelikom klubu za njega" jer se pronalazi čak i u više prilika za pogotke nego li u Frankfurtu, realizacija je problem broj jedan.

- Vjerujemo u Luku, treba mu još vremena za privikavanje. Bit će sjajan igrač za nas - još uvijek je optimističan strateg kraljeva Zinedine Zidane.

I drugi Realov Luka je nakon pola godine u Madridu bio među promašajima sezone. Ne samo to, Modrić je bio proglašen najslabijim pojačanjem u povijesti Reala pa je šest godina kasnije došao do Zlatne lopte. Možda trebamo biti strpljivi i u slučaju novog Luke.

4. West Ham

Londonska momčad očajnički želi ponoviti sezonu 2015./16. kad ih je Slaven Bilić doveo do 7. mjesta i plasmana u Europsku ligu, no nisu ni blizu. Prošlog ljeta su potrošili 110 milijuna eura na pojačanja i najavili pohod na veliko društvo. Jedan od najboljih igrača momčadi Declan Rice je prije početka sezone rekao da je sve osim plasmana u Europu (barem 7. mjesto) biti veliko razočarenje, a trenutno su tek 16. na tablici i aktivno se bore za ostanak. Nakon loših rezultata u prosincu je smijenjen bivši osvajač Premiershipa Manuel Pellegrini, a nakon njegova odlaska zaposlili su Davida Moyesa za kojeg su sami 19 mjeseci prije rekli da "nije dovoljno dobar" za klupu Čekićara. Najskuplja pojačanja Sebastian Haller (sedam golova i dvije asistencije) te Pablo Fornals (dva gola i četiri asistencije) zasad nisu ni približno donijeli brojke koje su se od njih očekivale.

3. Eden Hazard

Nakon osmogodišnje dominacije u Chelseaju (doduše, s jednom slabijom sezonom) Eden Hazard je u svojoj novoj sredini bio neprepoznatljiv. Na početku prve sezone u Real Madridu (koji ga je platio 120 milijuna eura) pojavio se s viškom kilograma te je bio vrlo trom, a njegovo opravdanje je u najmanju ruku bilo smiješno. "Da, dobio sam nekoliko kilograma, pa što? Kad sam na odmoru, na odmoru sam", rekao je tad kapetan Belgije, a izjava je smiješna jer se nijednom prije u karijeri nije vratio s priprema u takvom stanju. Izgleda da mu je u bijelom dresu slava "konačno" udarila u glavu, što pokazuju najgore brojke u dosad u njegovoj seniorskoj karijeri. Prosječno je, do ove sezone, bio umiješan u 19 pogodaka po sezoni, a ove u Realu je, nakon tri četvrtine odigrane sezone, upisao po jedan pogodak i asistenciju. Da, mnogi će reći da je ozljeda glavni krivac (upisao samo 15 nastupa), no da se fizički bolje pripremio prije početka sezone do tih ozljeda vrlo vjerojatno ne bi ni došlo.

2. Joao Felix

Portugalskom čudu od djeteta i trenutnom vlasniku nagrade Golden Boy (najbolji nogometaš do 21 godine), možda prijeti i najveći pad vrijednosti nakon ove sezone. Nakon što je lani u redovima Benfice očarao nogometni svijet pojavivši se odjednom na sceni, Felix je otišao u redove Atletico Madrida zamijeniti odbjeglog i već spomenutog Antoinea Griezmanna. U Portugalu je 20-godišnjak upisivao gol ili asistenciju svakih 95 minuta, a ta brojka se u Španjolskoj popela na čak 336 minuta. U 27 nastupa u dosadašnjem dijelu sezone skupio je šest pogodaka i jednu asistenciju. Rijetki bi, međutim, rekli da je za ovakvo što krivac jedino kreativni napadač.

- Joao Felix je odličan igrač, ali je u pogrešnom klubu. Kad je potpisao za Atletico, mislio sam da će Diego Simeone prilagoditi stil igre njegovim kvalitetama. Razumijem da je pobjeđivanje važno, ali trebao se fokusirati na Portugalca. Ovako im se taktika i dalje temelji na obrani. Felix je u pogrešnom klubu i radi s pogrešnim trenerom - rekao je bivši nogometaš Real Madrida Rafael van der Vaart za španjolski AS.

Hoće li Simeone i dalje biti tvrdoglav kao što je bio proteklih deset godina ili će odlučiti koristiti najskuplje pojačanje u povijesti kluba (čak 126 milijuna eura?!) na najbolji mogući način?

1. Arsenal

Već se u posljednjim godinama mandata legendarnog Arsenea Wengera dalo naslutiti da su topnici u drastičnom padu, no nitko nije davao francuskom stručnjaku dovoljno kredita za rezultate koje ostvaruje (4. do 6. mjesto u prvenstvu) s, istini za volju, slabašnom momčadi punom nedokazanih imena i nepouzdanih individualaca. Navijači Arsenala (koji su inicirali pokret za otkaz Wengera) su tek nakon tog ljeta 2018. shvatili koliko im zapravo nedostaje dugovječni menadžer. Oni su trenutno klasična momčad za sredinu tablice, jedino grb i reputacija s tim ne idu "bok uz bok". Nisu ih toliko zahvatili razočaravajući porazi, koliko razočaravajući remiji. Čak su 13 puta igrali neriješeno u 29 ovosezonskih utakmica, a s devet pobjeda imaju tek dvije više od Bournemoutha i Aston Ville koji su trenutno u zoni ispadanja. Uz to, Olympiakos ih je izbacio iz Europske lige već u šesnaestini finala. Jedine pozitivne točke su uspon mladića poput Martinellija i Sake, no i to je slaba utjeha...

