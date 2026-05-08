Prižmić si pobjedom protiv Đokovića osigurao i lijepu zaradu: Evo koliko će dobiti za pobjedu nad najvećim ikada

20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić priredio je pravu malu senzaciju u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu svladavši najvećeg tenisača svijeta Novaka Đokovića. Prižmić nije najbolje krenuo u meč te je izgubio prvi set sa 6:2, ali potom je odlično otvorio drugi kada je dava puta oduzeo servis Đokoviću i osvojio prva četiri gema.

Nakon vodstva od 4:0, oba tenisača su do kraja zadržavala svoje servise te je Prižmić uzeo set rezultatom 6:2. Ključni trenutak trećeg seta dogodio se u petom gemu kada je Prižmić oduzeo servis Đokoviću i poveo s 3:2. Na svom sljedećem servisu potvrdio je break i mirno priveo set kraju te ga dobio sa 6:4 i pritom uzeo i meč.

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovom pobjedom osigurao si je novih 50 bodova na ATP ljestvici što bi mu trebalo donijeti novi pomak, trenutačno drži 79. mjesto. Osim toga, plasmanom u treće kolo osigurao si je i lijepu zaradu. Nagrada za ispadanje u trećem kolu Rima iznosi 54 tisuće eura, a Prižmić je tu nagradu već osigurao.

U sljedećem kolu igrat će protiv pobjednika meča Vita Koprive i Uga Humberta.