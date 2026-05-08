LIJEPA SVOTA

Prižmić si pobjedom protiv Đokovića osigurao i lijepu zaradu: Evo koliko će dobiti za pobjedu nad najvećim ikada

Italian Open
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
08.05.2026.
u 20:33

Ovom pobjedom osigurao si je novih 50 bodova na ATP ljestvici što bi mu trebalo donijeti novi pomak, trenutačno drži 79. mjesto

20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić priredio je pravu malu senzaciju u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu svladavši najvećeg tenisača svijeta Novaka Đokovića. Prižmić nije najbolje krenuo u meč te je izgubio prvi set sa 6:2, ali potom je odlično otvorio drugi kada je dava puta oduzeo servis Đokoviću i osvojio prva četiri gema.

Nakon vodstva od 4:0, oba tenisača su do kraja zadržavala svoje servise te je Prižmić uzeo set rezultatom 6:2. Ključni trenutak trećeg seta dogodio se u petom gemu kada je Prižmić oduzeo servis Đokoviću i poveo s 3:2. Na svom sljedećem servisu potvrdio je break i mirno priveo set kraju te ga dobio sa 6:4 i pritom uzeo i meč.

Ovom pobjedom osigurao si je novih 50 bodova na ATP ljestvici što bi mu trebalo donijeti novi pomak, trenutačno drži 79. mjesto. Osim toga, plasmanom u treće kolo osigurao si je i lijepu zaradu. Nagrada za ispadanje u trećem kolu Rima iznosi 54 tisuće eura, a Prižmić je tu nagradu već osigurao.

U sljedećem kolu igrat će protiv pobjednika meča Vita Koprive i Uga Humberta.
