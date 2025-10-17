Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Stojković i službeno bivši

Srbi u potrazi za novim izbornikom, spominju se dva imena

Beograd: Izbornik reprezentacije Srbije, Dragan Stojković, održao konferenciju za medije
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
17.10.2025.
u 18:56

Osim sa Stojkovićem, koji je dužnost srpskog izbornika obnašao četiri i pol godine, raskinuti su ugovori i sa svim članovima njegova stručnog stožera.

Izvršni odbor Srpskog nogometnog saveza (FSS) u petak je i službeno objavio kako je raskinuo suradnju s donedavnim izbornikom Draganom Stojkovićem, koji je podnio ostavku nakon prošlotjednog 0-1 domaćeg poraza od Albanije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. 

Osim sa Stojkovićem, koji je dužnost srpskog izbornika obnašao četiri i pol godine, raskinuti su ugovori i sa svim članovima njegova stručnog stožera.

Predsjednik i glavni tajnik FSS-a Dragan Džajić i Branko Radujko sljedećih će dana obaviti razgovore s kandidatima za Stojkovićeva nasljednika koji bi trebao voditi reprezentaciju u preostala dva kvalifikacijska dvoboja protiv Engleske u Londonu 13. studenoga te protiv Latvije u Leskovcu 16. studenoga.

Uoči zadnja dva kola u skupini K Engleska je već osigurala prvo mjesto koje izravno vodi na SP sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11 i drži poziciju koja vodi u dodatne kvalifikacije, dok je Srbija treća sa 10 bodova.
Ključne riječi
Srbija reprezentacija Dragan Stojković

Komentara 5

Pogledaj Sve
HŽalostanV
19:14 17.10.2025.

Neka si uzmu "žutog" on voli takve izazove !🤣

CU
Cuki
20:04 17.10.2025.

Naj bolje da bude Hrvat jer Srbi ionako govore hrvatskim jezikom kada bi čuli kako zvuči srpski u stvarnosti nebi ga razumjeli karađić zna zašto je Srbe natjerao da govore hrvatskim jezikom.

FA
FACA00
19:34 17.10.2025.

Njima Bog ne može pomoći.Tamo treba doći i prvo batinu uvesti a onda potjerati većinu.Onda batinom nove izabrati i batinu staviti kao novi grb Srbije.Onda ih odvesti na odjel dječje onkologije i da provedu kompletno vrijeme pripreme u društvu te djece.I onda vidjeti tko se još želi baviti nogometom nakon svega opet uzeti batinu i reći da je jedini fokus lopta, nogomet, igra za domovinu, narod inače nazad na odjel dječje onkologije i doživotna zabrana igranja nogometa.ovo je otprilike jedini izlaz za srpske nogometaše....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Serie A - Juventus v AC Milan
Video sadržaj
IZ ERE PREMIER LIGE

Pogledajte kako engleski igrači hvale Modrića: Luka je najbolji nogometaš na svijetu

- Godine kod njega nikad nisu bile bitne, jer on nikad nije bio munjevito brz igrač bez lopte, nikad nije bio sprinter, a kad ima loptu u nogama zapravo je sve u tajmingu i njegov tajming je savršen. On može igrati u četrdesetima bez ikakvih problema. Ponavljam, bez ikakvih problema. Jer čovjek je u glavi bolji od svih ostalih na terenu - rekao je još 2020. godine o Modriću Adam Lallana, i očito odlično predvidio Modrićevu dugovječnost

Učitaj još