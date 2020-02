Srbi, Crnogorci i Kosovari u Zagrebu s istim ciljem: Razlog je vrlo jednostavan - nema politike

Dinamo je i dosad dovodio puno igrača, pogotovu mladih iz cijele Hrvatske, dovodio ih je i iz inozemstva, ali u posljednje vrijeme sve je više igrača koje dovodi iz regije, iz nama susjednih država. Što nije nimalo loše, ti igrači ne trebaju puno vremena za prilagodbu na život u Zagrebu, hranu, znaju jezik. To ne znači da plavi i dalje neće dovoditi igrače iz drugih, udaljenijih zemalja. Uostalom, i u ovom netom završenom prijelaznom roku doveli su igrača iz Argentine i Engleske, ali očito je da plavi u regiji imaju dodatno upaljene radare i da pomno snimaju što se događa u susjedstvu. Jer, ti su igrači i jeftiniji i lako se uklope u maksimirsku svlačionicu.

U ovom trenutku plavi su prilično puni igrača iz regije, tu je već starosjedilac Petar Stojanović. U Maksimir je stigao 2016. godine iz Maribora, a ovih je dana potpisao novi ugovor s plavima.

Kao mladi igrač, sa 17 godina, u Dinamo je iz Sarajeva stigao Amer Gojak i kroz igre u Dinamu stigao do BiH reprezentacije. Povremeni BiH reprezentativac je Izet Hajrović. Doduše, rođen je u Švicarskoj, ali nesporno je da je iz naše regije. Možemo tu spomenuti i Marija Gavranovića koji je Švicarac, ali je “naš”, a stigao je iz Rijeke.

Želio sam u Dinamo

Prije godinu dana u Dinamo je stigao i prvi igrač iz Srbije. Doduše, Komnen Andrić došao je iz zaprešićkog Intera.

– Ponosan sam što sam prvi igrač iz Srbije koji je stigao u Dinamo (poslije rata, op. a.) – kazao je Andrić po potpisu za plave.

Andrić će ovog proljeća ponovno igrati u Interu, ali kao igrač Dinama koji je ondje na posudbi. Plavi su sad doveli još jednog mladog igrača iz Srbije, Damjana Daničića. Taj lijevi branič rođen je u Zagrebu, ali je odrastao u Beogradu. U Maksimir dolazi i mladi crnogorski igrač Stefan Milić, on je već sve dogovorio s plavima i priključit ćem im se na ljeto.

Čava, Hadžić, R. Mihajlović...

– Kad se Dinamo zainteresirao za mene, meni i mojoj obitelji ništa drugo nije bilo važno. Odmah smo se odlučili za Dinamo. Znamo kakav je to klub, što je sve napravio, u zadnjih deset godina plavi su toliko dominantni, najbolji su klub za razvoj mladih igrača, tako da smo obitelj i ja odmah bili za Dinamo – kazao je Milić nakon što je zgotovljen transfer. Naime, mladog i nadarenog Crnogorca želio je RB Salzburg, nudio je i više novca (800.000 eura), ali poziv Dinama i 550.000 bili su dovoljni da se odluči za Dinamo.

On će se, dakle, priključiti plavima na ljeto, baš kao i Kosovar Lirim Kastrati koji se afirmirao u Lokomotivi. I on je već potpisao za Dinamo, ali plavi su ga ostavili na Kajzerici do kraja ove polusezone. U drugoj momčadi Dinama razvija se i jedan Makedonac, riječ je o mladom braniču Filipu Antovskom.

Imao je Dinamo u svojoj povijesti dosta igrača koji su dolazili iz bivših republika bivše države, mnogi će se sjetiti Čave Dimitrijevića, Radmila Mihajlovića, vratara Ranka Stojića, Vasila Ringova... da ne govorimo o igračima iz BiH. Vratit ćemo se samo do Ćirine 1982. u kojoj su bili legendarni Ismet Hadžić i Džemal Mustedanagić. A BiH igrači spasili su hrvatske klubove kad smo se osamostalili, nije bilo kluba u kojem nije bilo nekoliko igrača iz BiH, pa tako i u Dinamu. Edin Mujčin igrao je uz Prosinečkog veliku ulogu u plavoj Ligi prvaka, na klupi je bio vratar Miralem Ibrahimović.

Spomenuli smo samo neke bivše igrače iz regije, ali oni odjednom nisu bili u tako velikom broju u Dinamu. No, sad su plavi krenuli agresivnije na to tržište, a igrači im žele doći zbog svega što se radi u Dinamu, pogotovu s mladim igračima, tako će plavi ostati u prednosti u odnosu na ostale klubove na ovom širem području.