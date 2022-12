Srbi bijesni nakon kazne zbog sporne zastave: Bruka i sramota, kao i uvijek izvukli smo deblji kraj

Srpska nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva već nakon grupne faze, a nastup u Kataru otvorili su porazom protiv Brazila (2:0). Sama utakmica nije bila tolika vijest, koliko je odjeknula fotografija zastave iz svlačionice, na kojoj je Srbiji pridružen teritorij Kosova. A danas im je zbog toga stigla kazna.

- Srbi su kažnjeni sa 20.000 švicarskih franaka zbog "kršenja članka 11. Disciplinskog kodeksa FIFA-e i članka 4. Pravilnika za FIFA Svjetsko prvenstvo 2022. u vezi sa zastavom istaknutom u svlačionici nakon utakmice s Brazilom - navodi Fifa.

Srpski mediji nisu bili zadovoljni pa se tako oko svega oglasio tamošnji Kurir.

- SRAMNO! FIFA KAZNILA SRBIJU ZBOG TRANSPARENTA O KOSOVU! Hrvatima SIMBOLIČNA kazna zbog brutalnog vređanja Borjana - glavi naslov teksta na portalu.

Disgraceful images from #Serbia locker room, displaying hateful, xenophobic and genocidal messages towards #Kosova, while exploiting #FIFAWorldCup platform.



We expect concrete actions from @FIFAcom considering that the @FFK_KS 🇽🇰 is a full FIFA and UEFA member. pic.twitter.com/xwu6i0j7dG