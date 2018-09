Sramotan i divljački potez ovog borca šokirao je svijet!

Battlefield Fight League naziv je promocije koja je u kanadskom Coquitlamu organizirala BFL 57 priredbu. Inače vijesti s ovakvih događaja rijetko kada dopiru do najpoznatijih borilačkih medija, ali amaterski borac Austin Batra pobrinuo se da to ovoga puta bude slučaj, piše Fight Site.

Kanađanin koji bi prema viđenom u prva četiri amaterska meča (4-0) mogao jednog dana imati obećavajuću profesionalnu karijeru, bacio je sramotnim potezom veliku mrlju na svoje ime.

Wow. Craziness at #BFL57. Austin Batra KOs Perry Hayer but gets disqualified for this unnecessary jumping asshole finish. Wild stuff. pic.twitter.com/W7frtUrS0l