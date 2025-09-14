Sprema se veliki povratak? Carlo Ancelotti jednom rečenicom zaludio navijače slavnog kluba

Iako se vjerovalo da je njegova klupska karijera završena onog trenutka kada je preuzeo klupu Brazila, Carlo Ancelotti pokazao je da u nogometu nikada ne treba reći nikad. U opširnom razgovoru za ugledni France Football, talijanski stručnjak nije ostavio prostora za nagađanja. Na pitanje hoće li mu posao brazilskog izbornika biti posljednji u karijeri, odgovorio je kratko i jasno, rečenicom koja je odjeknula Madridom i cijelim nogometnim svijetom: "Jedini klub koji bih mogao trenirati nakon Brazila bio bi Real Madrid." Ova izjava dolazi nakon što je u lipnju napustio klupu "Los Blancosa", a naslijedio ga je Xabi Alonso. Ancelottijeva ljubav i poštovanje prema madridskom velikanu nikada nisu bili upitni, a ovim je riječima potvrdio da je ta veza neraskidiva i da bi bio spreman na treći mandat na Santiago Bernabéu.

Trenutno je Ancelotti potpuno fokusiran na svoj prvi izbornički posao u karijeri, s ciljem da Brazilu donese prvi naslov svjetskog prvaka još od 2002. godine. Njegov ugovor s Brazilskim nogometnim savezom (CBF) traje do kraja Svjetskog prvenstva 2026., no Talijan ne isključuje ni mogućnost produljenja suradnje. "Nakon Svjetskog prvenstva, sve je otvoreno. Mislim da je bilo ispravno potpisati jednogodišnji ugovor s obzirom na turnir. Jako sam sretan ovdje, kao i moja obitelj. Možemo razgovarati o nastavku, ne bi bilo lijepo ostati i do 2030.", izjavio je, dodajući dozu neizvjesnosti cijeloj priči. Ipak, unatoč zadovoljstvu u Brazilu, priznanje da je Real Madrid jedina klupska opcija ostavlja vrata povratka širom otvorena.

Dinamo čeka pakao, jednu stvar plavi si nikako ne smiju dopustiti Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osvrnuo se i na svoju posljednju sezonu u Madridu, koja je završila bez velikih trofeja, ističući kako su ključni razlog bili problemi s ozljedama. "Bila je to komplicirana sezona. Nismo ostvarili uspjeh koji smo željeli. Imali smo previše ozljeda u obrani i bilo je teško sastaviti čvrstu momčad koja bi podržala napadačku kvalitetu koju smo posjedovali", objasnio je Ancelotti. Podsjetio je na dugačak popis izostanaka ključnih igrača: "Militão, Rüdiger, Alaba, Mendy, Dani Carvajal... To su vrlo važni igrači. Bilo je utakmica u kojima smo imali samo dva prava braniča, a jedan od njih, Raúl Asencio, tek je stigao iz akademije, iako je odigrao dobro." Posebno je naglasio važnost Carvajala, čiji se doprinos ne može zamijeniti samo s tehničkog stajališta, već i zbog onoga što predstavlja u svlačionici.

Ancelotti je pokazao da i dalje pomno prati zbivanja u svom bivšem klubu, a posebno se dotaknuo Kyliana Mbappéa, kojeg je trenirao u svojoj posljednjoj sezoni. Francusku zvijezdu opisao je kao iznimno jednostavnu za suradnju. "U godinu dana, Mbappé me nikada ništa nije tražio, ni da puca penale, ni da igra ili ne igra, ni da izvodi slobodne udarce. Ništa. Uvijek se ponašao vrlo dobro, s velikom poniznošću, i imao je fantastičnu sezonu s 44 gola. Mislim da će njegova druga sezona biti još bolja jer se prilagodio i suigrači ga dobro poznaju", nahvalio je Ancelotti prvu zvijezdu kluba.

Talijanski strateg dao je i svoje viđenje najbolje pozicije za francuskog napadača, čime je otkrio i dio svoje taktičke vizije. "Za mene je Mbappé centarfor. Tu najbolje izražava svoje kvalitete. Brz je, tehnički potkovan, vješt, sposoban za munjevite kombinacije u skučenom prostoru. Zato bi trebao biti blizu gola. Na krilu bi imao iste kvalitete, naravno, ali mislim da bi postigao manje golova. Klub kao što je Real treba centarfora poput Mbappéa. Poput Benzeme. Poput Butragueña", jasan je bio Ancelotti, ističući kako je njegov dolazak bio pun pogodak nakon odlaska Karima Benzeme.

Sada kao izbornik Brazila, Ancelotti ima priliku ponovno surađivati s Viniciusom Jr.-om, s kojim, kako kaže, ima fantastičan odnos. Ipak, ističe razliku između klupskog i reprezentativnog nogometa. "S Viniem nikad nisam imao problema, radi ono što tražim od njega. Ali u reprezentaciji se ne morate toliko baviti tim problemima. Ako igrač nije sretan svojom ulogom, nema problema, pozvat ću nekog drugog." Istim se principom vodio i kada je s posljednjeg popisa izostavio Neymara, najveću zvijezdu brazilskog nogometa. "Reprezentacija mora okupiti najtalentiranije igrače, ali talentirani igrač mora biti i u dobroj fizičkoj formi. Mora biti na 100 posto, ne na 80. Neymar se oporavlja i njegov cilj mora biti da bude spreman u lipnju za Svjetsko prvenstvo.