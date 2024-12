Sportski direktor Hajduka otkrio koji velikan želi Baturinu! Ovaj transfer bio bi golem

SPORTSKI direktor Hajduka Francois Vitali dao je intervju za francuski RMC Sport. Većina razgovora odnosila se na tamošnji nogomet i na njegovo vrijeme u Lilleu koji igra izvrsnu sezonu te je trenutačno na osmoj poziciji u Ligi prvaka i četvrtoj u Ligue 1. Tamo je Vitali bio zaslužan za dovođenje Edena Hazarda. Komentirali su i hrvatski nogomete, a u tom se segmentu osvrnuo na Ivana Rakitića, Marka Livaju te Dinamovu zvijezdu Martina Baturinu.

"Moramo čestitati na transferu koji je napravljen, prije svega Nikoli Kaliniću, koji je u jako dobrim odnosima s Ivanom Rakitićem. Rakitić, iako ima svoje godine, netko je tko donosi puno. On kroz iskustvo i kvalitetu donosi puno na terenu, ali izvan terena on donosi jednu formu zrelosti, donosi smirenost, donosi pozitivan imidž, sposobnost komunikacije. To je prava prednost i izvrstan posao Hajduka, čak i ako sada ima 35 ili 36 godina, ne znam točno. Nije u godinama u kojima je bio u Barceloni, ali njegovo iskustvo zapravo dopušta balans, dopušta prenošenje poruke trenera igračima", rekao je o Rakitiću.

Potom se osvrnuo na Makra Livaju. "Vrlo dobro znamo da učinkovitost igrača ne ovisi uvijek o njegovoj kvaliteti, već i o sredini u kojoj se uspijeva razviti i napredovati. On je malo iznad 30 godina i cvjeta u okruženju u kojem se nalazi i ovdje je obožavan. Sve to je negdje usklađeno i dopušta mu da pronađe najbolji nivo. Osim toga, svaki dan ga trener gura prema naprijed, kao i sve druge igrače", smatra Vitali. Na kraju se osvrnuo na potencijalni transfer Martina Baturine.

"On je igrač o kojem priča Hrvatska i on će ostvariti veliki transfer. Čuo sam da je PSG zainteresiran za njega, a znam i da je porijeklom iz Splita. Trenutačno je on najveći talent, ali trebam reći da ima i drugih igrača izvan Dinama, kao što su oni iz Rijeke i Osijeka. Tu je Petar Sučić, koji je također iz Dinama. Tu je Anton Matković iz Osijeka, ali i mi imamo nekoliko mladih igrača. Dominik Prpić je naš veliki potencijal, 19-godišnji stoper, lijeva noga. Ima jako dobru tehniku i pregled igre te je sigurno jedan od najzanimljivijih igrača na našem tržištu", rekao je sportski direktor Hajduka.

