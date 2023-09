Split je sastavio ekipu za prekid posta dugog 20 godina. Cibona gubi trenera prije početka lige?

Velikim derbijem između Cibone i Zadra u četvrtak će započeti domaće košarkaško prvenstvo čiji će se najviši rang zvati Favbet Premijer liga. Nakon telekomunikacijske kompanije (Hrvatski Telekom), sponzoriranja hrvatske klupske košarke prihvatila se sportska kladionica poznata nam i kao vodeći sponzor našeg najboljeg boksača Filipa Hrgovića.

Vulić u nemiloj situaciji

A kada bismo se ovog časa trebali kladiti tko će ove godine najozbiljnije konkurirati za trofeje, najprije Ćosićev kup a potom i naslov prvaka, novac ne bismo stavili na Cibonu. Jer, u Savskoj 30 još ne znaju u kakvom će sastavu istrčati protiv velikog rivala. Ipak velika je vjerojatnost (a na to bismo se mogli kladiti) da će to biti pet "preživjelih" seniora iz prošle sezone (Radovčić, Majcunić, Aranitović, Perasović, Vuković) plus brže-bolje prijavljeni juniori.

A sva neizvjesnost u vezi s time hoće li kluba na koncu uopće biti, dovela je u nemilu situaciju Cibonina trenera Jakšu Vulića koji je taman uštimao orkestar koji je u pripremnom razdoblju kvalitetno "svirao" odnosno igrao dopadljivu košarku. Nažalost, u košarkaškim krugovima pročula se priča da je Jakša na kušnji i da bi mogao odstupiti čak i prije početka prvenstva što bi bilo razumljivo, ali ne i tako dobro za njegov imidž na trenerskoj tržnici. Nama se čini da mu je bolje započeti sezonu s onim što ima pa postane li situacija doista nepodnošljiva, onda se može povući. A jedan od ključeva Cibonina preživljavanja, u čekanju preoblikovanja i pravilnika koji ga omogućuje, jest i to da se momčad sačuva na okupu.

VEZANI ČLANCI:

Iz redova abaligaša, a oni poslovično imaju najjače sastave, preostaju nam još branitelj naslova Zadar i Split. Zadar je najmanje mijenjao momčad i to mu daje prednost u smislu uigranosti pri čemu nam se čini da će krilni igrač Luka Božić i dalje biti glavni kreator igre kad trener Danijel Jusup nije doveo titularnog "playmakera" pa će taj posao naslovno vjerojatno obavljati dva metra visoki bek Arijan Lakić (200 cm). A to nam sugerira da će iskusni trenerski lisac opet imati petorku dvometraša, bez klasične petice (jer Žganec i Mazalin to nisu), s kojom će moći, u obrani, sve preuzimati.

Hoće li pak Splićani biti kadri Zadranima pomrsiti planove da dvaput uzastopce osvoje naslov prvaka (što im nikad nije uspjelo), više ćemo znati nakon određenog broja odigranih utakmica kada vidimo jesu li "žuti" pogodili s inozemnim pojačanjima (Funderburk, Shelton, Stevenson) i hoće li se razigrati mladi Boris Tišma (nekad jedan od najboljih europskih kadeta), reprezentativni povratnik Toni Perković te hrvatska pojačanja Lovro Mazalin i Krešimir Ljubičić. Split naslov prvaka čeka već 20 godina i možemo im samo poželjeti da ga konačno i osvoje, i to pod ravnanjem negdašnjeg cibosa Slavena Rimca, čiji je pokojni otac Matan kasnih 70-ih bio trener žutih.

VEZANI ČLANCI:

Nakon velike trojke slijede klubovi koji će također igrati natjecanja izvan hrvatskih granica, ali na nešto nižoj razini. A to su dva kluba koji igraju Drugu ABA ligu (Cedevita Junior i Šibenka) te dva koja će se okušati u Alpe Adria Kupu – Dubrava i Dinamo.

Upravo su dinamovci jedini od zagrebačkih klubova upriličili presicu uoči početka sezone što zacijelo ponešto govori i o njihovim ambicijama. A na njoj su se pojavili stubovi momčadi Ivan Vučić i Ivan Novačić pri čemu će ovaj posljednji, sa svojih 38 godina, biti jedan od najstarijih ako ne i najstariji igrač u najvišem nam klupskom rangu.

Sesar planira doigravanje

U Dinamu se nadaju zlatnoj sredini, to jest plasmanu među prvih šest koji će izravno u doigravanje i četvrtfinale pa je, predstavljajući klupske ambicije, trener Josip Sesar rekao:

– Svi mi priželjkujemo što bismo voljeli postići, no važnije od svega je da Dinamo bude stabilan premijerligaš. Dakako, tu su i Ćosićev kup i Alpe Adria Kup u kojem također imamo određene ambicije. S obzirom na abaligašku razinu i igrače koje imaju na svom popisu, Zadar, Split i Cibona tri su velika favorita, dakako, ovisno o tome što će se kroz sezonu s njima događati. Svi mi ostali, momčadi poput Cedevite Junior, Šibenke, Dubrave ili našeg prvog suparnika Škrljeva, tražit ćemo svoje mjesto u zlatnoj sredini, ono koje će voditi u doigravanje. Bit će to zanimljivo prvenstvo i neće biti suparnika protiv kojeg ćemo se moći opustiti.

VEZANI ČLANCI:

Mi se ipak pribojavamo da bi se jedna takva momčad mogla ipak naći, a to je Bosco i sve se nadamo da se u to nećemo uvjeriti već u petak u dvojci Doma sportova kada ova momčad gostuje kod Cedevite Junior. Bosco je trebao biti neka vrsta Cibonina inkubatora i pitanje je koliko će se moći odupirati konkurentima u borbi za ostanak s nekim igračima koji su na otvorenim ugovorima.

U ostalim susretima prvog kola Favbet Premijer lige susrest će se: četvrtak: Cibona - Zadar (19 sati); petak: Dinamo - Škrljevo (18.30); subota: Dubrovnik - Zabok (17), Dubrava - Alkar (19); ponedjeljak: Split - Šibenka (19).