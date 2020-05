Spektakl u Zadru: Moguće da Đokovića gledaju i navijači

Nakon Austrijanca Dominica Thiema i Bugarina Grigora Dimitrova, nastup na teniskom Adria Touru, nizu regionalnih humanitarnih turnira u organizaciji Novaka Đokovića, potvrdio je i Nijemac Alexander Zverev. Objavio je to sam Novak na konferenciji za novinare u njegovu teniskom centru u Beogradu. Kao što se zna, turneja će početi turnirom u Beogradu (13. i 14. lipnja), nastavit će se u Zadru (20. i 21. lipnja), potom će se preseliti u Crnu Goru (27. i 28. lipnja), a završiti u Banjoj Luci (3. i 4. srpnja).

Novak: Rogera nisam zvao

U Zadru bi se spomenutim tenisačima trebali pridružiti Marin Čilić i Borna Ćorić, no neće svi tenisači nastupiti na svim turnirima. A neće se obistiniti ni velika Novakova želja da se na turniru u Crnoj Gori (grad domaćin bit će naknadno određen) sučeli s Milošem Raonićem, Kanađaninom crnogorskih korijena.

– Miloš mi je poručio da neće dolaziti u Europu, da ostaje u Americi. Bio bi to veliki događaj da on i ja igramo meč u Crnoj Gori (Novak je po ocu podrijetlom Crnogorac, nap. a.), ali, na žalost, to se neće dogoditi ove godine. Što ne znači da ga neće biti u budućnosti – kazao je Đoković.

Na pitanje je li zvao Rogera Federera, odgovorio je:

– Često smo bili u kontaktu ovih dana, ali Federer se oporavlja od operacije koljena i zato ga nisam ni pitao. Jednostavno trenutačno ne igra.

Đoković ga nije spominjao, ali o kontaktima s njim progovorio je Stanislas Wawrinka. O razlozima zbog kojih je odbio Novakov poziv da nastupi na Adria Touru, kazao je:

– Imao sam puno sličnih zahtjeva i ovdje u Švicarskoj, ali još se nisam potpuno vratio tenisu. Jednostavno nisam u natjecateljskoj formi, ne bih htio riskirati – naveo je Wawrinka.

Novak Đoković je inače čest gost u Hrvatskoj. Na odmoru je više puta isticao da mu je hrvatska obala najljepša na svijetu. Ali, bio je čest gost Hrvatske i natjecateljski. Prva profesionalna iskustva stjecao je na turniru u Umagu na kojem je nastupao od 2004. do 2007. Nikada ga nije osvojio, ali je 2006. dogurao do finala, u kojem je izgubio upravo od Wawrinke. Također, prve je ATP bodove skupljao na ITF turniru u Zagrebu (na Velesajmu) na kojem je nastupio 2004. godine.

A sada Nole dolazi u Zadar, njegov nastup u Višnjiku bit će zasigurno istinski teniski spektakl.

– Sretan sam i uzbuđen što ću imati priliku igrati pred domaćom publikom u Beogradu, ali i što ću nastupiti i drugdje u regiji, u susjednim zemljama. Turnir je humanitarni, svi prihodi od ugovora i prodaje televizijskih prava ići će humanitarnim organizacijama. Svjetske zvijezde koje budu dolazile, znači sami igrači, moći će birati kojoj će dobrotvornoj udruzi ustupiti svoju zaradu. Ali želim istaknuti da svi dolaze besplatno – objasnio je Đoković koji za sebe kaže da je dobro trenirao i da je spreman za izlazak na teren.

Situacija s virusom sve bolja

Situacija s pandemijom koronavirusa vrlo je prevrtljiva, mijenja se iz dan u dan, pa još nije sigurno hoće li na turnirima iz serije Adria Toura biti publike. Do početka zadarskog turnira još je, primjerice, gotovo mjesec dana.

– Nadam se da će se do početka naših turnira situacija s koronavirusom bitnije poboljšati i da će nam mjere i pravila dopustiti da imamo publiku. Vidjet ćemo u kojem obliku – poželio je prvi tenisač svijeta.