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TRI HRVATSKA KLUBA

Rijeka, Hajduk i Varaždin traže potvrdu prolaska u Europi: Evo gdje gledati sve tri utakmice

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.07.2026.
u 08:34
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Posljednja na rasporedu je utakmica Derry Cityja i Rijeke u Irskoj. Riječani su na Rujevici slavili 1:0 pogotkom Tonija Fruka

Hajduk, Rijeka i Varaždin danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europsku ligu i Konferencijsku ligu. Podsjetimo, sva tri hrvatska kluba prošlog su tjedna ostvarili pobjede na domaćim terenima pa na današnjim gostovanjima traže potvrdu prolaska. 

Prvi će u akciju Varaždin koji gostuje kod češkog Jabloneca. Na svom terenu su slavili dramatičnim preokretom s 3:2 te im je u gostima dovoljan i remi kako bi prošli u treće pretkolo Konferencijske lige. Prijenos je dostupan na kanalu MAX Sport 1 od 18 sati.

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Sljedeća na rasporedu je utakmica Pafosa i Hajduka u Limassolu. Bijeli su na Poljudu slavili s 2:0 protiv, na papiru, favoriziranog protivnika pa mogu i izgubiti s jednim pogotkom razlike i dalje izboriti treće pretkolo Europske lige. Utakmica počinje u 19 sati, a prijenos je dostupan samo na kanalu Hajduk Digital TV koji se mora posebno platiti putem MAX TV-a.

Posljednja na rasporedu je utakmica Derry Cityja i Rijeke u Irskoj. Riječani su na Rujevici slavili 1:0 pogotkom Tonija Fruka. Hrvatski klub veliki je favorit u ovom susretu, a to mora opravdati i na gostujućem terenu. Utakmica počinje u 19:30, a prijenos je na kanalu MAX Sport 2.
Ključne riječi
gdje gledati NK Varaždin HNK Rijeka Hajduk

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