Prijatelj poručio: Schumacherova žena laže, boji se da će se istina otkriti

Bivši menadžer vozača formule 1 Michaela Schumachera Wilhelm Weber rekao je da Schumacherova supruga Corinna skriva istinu o zdravstvenom stanju bivšeg vozača F1.

Webber je to rekao za Daily Mail, a dodao je i da mu je žao što ne može posjetiti prijatelja.

Naime, Schumacherova žena to ne dopušta.

"Znam da je Michaelu teško, ali ne znam je li napravio kakav napredak. Volio bih znati kako mu je te se rukovati s njim i pogladiti mu lice. Nažalost, Corinna to ne dopušta. Vjerojatno se boji da ću vidjeti što se događa i to dati u javnost. Snažno vjerujem u Michaelov oporavak jer on je borac. Ako postoji šansa, on će je iskoristiti. To ne može biti kraj. Molim se za njega i uvjeren sam da ću ga opet vidjeti", rekao je Weber koji smatra da Schumijeva žena laže o njegovu zdravstvenom stanju.

Podsjetimo, Michael je 29. prosinca 2013. godine u nesreći na skijanju na francuskoj stazi Combe de la Saulire zadobio tešku ozljedu mozga kada je tijekom prelaska preko neoznačene staze pao i glavom nesretno udario u kamen.

Tada su u bolnici stručnjaci rekli da bi Schumi poginuo da nije nosio kacigu, a potom je stavljen i u induciranu komu na šest mjeseci. Od tada je u Ženevi gdje se intenzivno o njemu brine supruga s time da Schumacher povremeno ide na preglede u bolnicu, pa je tako u devetom mjesecu bio u Parizu.

Često dolaze informacije o njegovu zdravstvenom stanju, ali mnogo je toga oko slavnog Nijemca pod velom tajne, a ni sam Schumacher nije viđen u javnosti od teške nesreće.

