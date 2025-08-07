Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
U TREN OKA

Španjolci otpisali hrvatskog reprezentativca, on ekspresno našao novi klub

Zadar: Druga utakmica četvrtfinala doigravanja AdmiralBet ABA lige između Zadra i Budućnosti
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
07.08.2025.
u 22:00

Hrvatski 29-godišnji košarkaški reprezentativac Luka Božić prešao je iz španjolskog doprvaka Valencije u konkurenta iz ACB lige Granadu, izvijestio je u četvrtak njegov novi klub

Krilni igrač je potpisao jednogodišnji ugovor s Granadom, koja će u nadolazećoj sezoni pokušati izboriti opstanak u elitnom razredu španjolske klupske košarke iz koje je nakon prošle sezone trebala ispasti u niži rang. Granada je, naime, bila predzadnja, ali je sačuvala mjesto u ACB ligi zato što Betis, zbog neispunjavanja kriterija, nije dobio dopuštenje za ulazak iz druge lige. Božić je prije godinu dana, kao najkorisniji igrač ABA lige, došao iz Zadra u Valenciju potpisavši s njom dvogodišnji ugovor. No, trener Pedro Martinez je bio procijenio da mu nije potreban pa ga je proslijedio u novog prvoligaša Lleidu. Hrvatski igrač je upisao 32 nastupa za katalonsku momčad pomogavši joj da ostane u najvišem rangu španjolske košarke.

Na parketu je provodio prosječno 22 minute tijekom kojih je ubacivao po 11,4 koševa uz 3,5 skokova i 1,8 asistencija. "Bio je ključni igrač Lleide. Njegovim dolaskom dobili smo fizičku moć, sposobnost dobrog igranja na obje strane terena te iskustvo igranja u španjolskoj ligi", stoji u službenom priopćenju Granade, koja je Božića dovela bez odštete, jer je hrvatski košarkaš sporazumno raskinuo ugovor s Valencijom i postao slobodan igrač.

"Želimo mu sve najbolje u budućnosti, kako na profesionalnom tako i na privatnom planu", priopćili su iz Valencije, kluba koji je prošle sezone poražen u finalu doigravanja za prvaka Španjolske od Real Madrida, a za koji Božić nije nastupio ni u jednoj službenoj utakmici.

Prije dolaska u Valenciju Luka Božić je sa Zadrom osvojio hrvatsko prvenstvo i Kup Krešimir Ćosić, a dvije sezone zaredom je bio proglašen najkorisnijim igračem ABA lige. Granada će mu biti šesti klub u seniorskoj karijeri u kojoj je igrao za Zagreb, Zadar, podgoričku Budućnost, Široki i španjolsku Lleidu, kao posuđeni igrač Valencije.
Ključne riječi
Hrvatska košarkaška reprezentacija Španjolska Luka Božić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još