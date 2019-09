Španjolci oduševljeni sjajnim sunarodnjakom, ali 'škaklja' ih što je u Hrvatskoj

Mlada španjolska reprezentacija (do 21 godine) ovog je ljeta postala europski prvak. Na krilima Danija Olma mlada je Furija osvojila naslov, a najbolji igrač finala bio je Dinamov veznjak Dani Olmo, I ne samo to, postigao je pogodak u polufinalu Francuskoj, pa Njemačkoj u finalu.

U Španjolskoj nisu znali što mogu očekivati od nove U-21 vrste jer gotovo svi igrači koji su osvojili europski naslov više nemaju pravo nastupa, ostali su samo vratar i – Dani Olmo. Naime, Olmo je bio najmlađi u toj vrsti koja se okitila naslovom prvaka. Nakon dva kola u novom kvalifikacijskom ciklusu, čini se da se Španjolci ne moraju brinuti. Protiv dva možda najjača suparnika u skupini, u Kazahstanu i kod kuće u utakmici s Crnom Gorom postigli su dvije pobjede, a u skupini su još Sjeverna Makednija, Izrael i Ovčji Otoci. I u obje te utakmice na startu kvalifikacija zabio je Dani Olmo, za 1:0 pobjedu u Kazahstanu, a u utorak navečer i oba pogotka u 2:0 pobjedi nad Crnom Gorom.

Vođa reprezentacije

Prvo je već u trećoj minuti s ruba 16-erca pogodio suprotni gornji kut, a onda je samo koju minutu kasnije presjekao loptu suparnicima i kroz noge vrataru zabio za 2:0.

– Mogli smo postići i više pogodaka, imali smo puno prilika, no zadovoljan sam pozitivnim radom cijele momčadi, bili smo kao jedan. Ja sam mogao zabiti i treći gol, ali zadovoljan sam što sam pomogao momčadi – kazao je nakon utakmice Olmo.

Španjolci su ga hvalili, opet je bio igrač utakmice, a jedne novine proglasile su ga kraljem travnjaka, svi ga hvale, a kad je par minuta prije kraja izlazio iz igre ispraćen je ovacijama.

Svi ga vide kao vođu reprezentacije, uostalom, ima broj deset, kapetan je momčadi.

“Pokus s Olmom na poziciji tzv. lažne devetke u Kazahstanu je prošao dobro, Olmo je donio pobjedu, ali nedostajala je njegova igra u sredini koja je jako važna za momčad”, pišu Španjolci i u pravu su, protiv Crne Gore igrač Dinama igrao je iza špice i sve je napravio.

– Zahvalan sam izborniku što me postavio za kapetana ove generacije. To je velika odgovornost, poruka da svi moramo biti kao jedan, baš kao što je bilo u prijašnjoj generaciji. To je ključno. Sebe vidim kao jednoga igrača u momčadi, “veslam” u istom pravcu kao i ostali – skromno je kazao Dani Olmo.

Španjolce “škaklja” što je Olmo i dalje u Dinamu. Iako je bilo puno napisa o tome da je njegov odlazak iz Maksimira siguran, i dalje će nositi plavi dres.

– Dobro mi je u Dinamu, igrat ćemo u Ligi prvaka, a ono što treba biti – bit će – mirno kaže Olmo.

Sigurni smo da će igrati dobro iako je i sam želio otići u veći klub, dokazati se u jačoj ligi. I kad je propala priča o transferu, Olmo je ostao isti.

– Dani je nasmijan, veseli se sa suigračima i s njim neće biti nikakvih problema - nedavno nam je kazao Nenad Bjelica.

Bilo je malo težih riječi od Danijeva oca koji zamjera plavima neke stvari. Ne sviđa mu se što se proširila priča o tome da plavi za njegova sina traže 40 milijuna eura, drži da ga nisu tretirali kao zvijezdu iako se govori da je prva zvijezda Dinama, ali da nije bio i plaćen kao zvijezda.

Spornih 40 milijuna

No, Dinamo je od Danija napravio zvijezdu, to prije godinu dana još nije bio. I sad kad je postao zvijezda plavi mu i nude takav status, najveću plaću u povijesti kluba (navodno, 1,2 milijuna eura godišnje). Plavi za takav novac nude petogodišnji ugovor, ali bi rado u ugovor ugradili odštetnu klauzulu po kojoj Dani ne bi mogao otići iz Dinama za manje od 40 milijuna eura. Koliko znamo, plavi oko tih 40 milijuna nisu postavili ultimatum, novi ugovor bi zacijelo potpisali i bez te odštetne klauzule.

Kako bilo, novi ugovor je na Olmovu stolu, potpisivanje ne bi priječilo njegov transfer na zimu ili sljedećeg ljeta. Jedino je u cijeloj priči dosta čudno što u Dinamo nije došla ni jedna poštena ponuda za tog bisera plavih. Jedina koja je došla bila je od Borussije (M), ali su plavi glatko odbili 16 milijuna eura.

No, gotovo je nevjerojatno da se jedan Joao Felix proda za 125 milijuna eura, a nije bio ni na Euru mladih, igrač koji može igrati na samo jednoj poziciji, u jednoj formaciji. Olmo je europski prvak, najbolji igrač finala, kapetan, uz to igrač koji može igrati na svim ofenzivnim pozicijama, koji je u Dinamu naučio što je odgovorna igra.

No, mi se samo možemo veseliti što ćemo ga još gledati u plavom dresu, s njim će Dinamo zacijelo lakše u boj s Manchester Cityjem, Šahtarom i Atalantom u Ligi prvaka. A Dani je u svojoj listi želja naglasio – želim igrati u Ligi prvaka.

