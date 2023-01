Southampton apsolutno vjeruje u Oršića: Potpisao ugovor do 35. godine!

Mislav Oršić (30) uskoro će službeno biti predstavljen kao novi igrač engleskog premierligaša Southamptona. Ponajbolji igrač Dinama, koji je na Maksimiru proveo bogate četiri i pol godine, ostvario je transfer karijere i spreman je za Premierligu, čije je klubove nerijetko rušio u modrom dresu. Chelsea, West Ham, Tottenham...svi su osjetili kako je to igrati protiv popularnog Orše, a sada će se susretati i u prvenstvu.

Talijanski novinar Nicolò Schira javio je na svom Twitteru na koliko su sezona Oršić i klub potpisali ugovor. Saintsi polažu velike nade u to da će ih naš reprezentativac izvući iz grčevite borbe za ostanak i dogovorili suradnju čak do 2027. godine! Za igrača koji je nedavno ušao u četvrto desetljeće riječ je o sjajnim vijestima. Iznos transfera je osam milijuna eura, uz dva milijuna eura potencijalnih bonusa.

🔜 Done Deal! Mislav #Orsic to #Southampton from #DinamoZagreb for €8M + 2M as bonuses. Contract until 2027. #transfers