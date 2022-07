Šoštarić: Iznimno sam ponosan na cure, svaka je pokazala da srcem igra za Hrvatsku

Hrvatske rukometašice osvojile su srebrnu medalju na Mediteranskim igrama koje ove srijede završavaju u alžirskom Oranu. U finalnom su susretu Španjolke bile bolje od Hrvatske s 29-25 (17-13).

Utakmicu su Španjolke otvorile s 4-0 te su sve do kraja bile u prednosti. U prvom dijelu konstantno su Španjolke čuvale taj plus od tri do četiri gola te je uvodnih 30 minuta završilo 17-13.

Najbolje su Hrvatice odigrale uvodni dio drugog poluvremena. Primaknule su se suparnicama na pogodak zaostatka, ali dalje od toga nisu mogle. Deset minuta prije kraja opet je Španjolska pobjegla na tri pogotka viška i do kraja čuvala prednost.

Hrvatice su se tako morale zadovoljiti srebrom na Mediteranskim igrama, a opet je najbolja u hrvatskoj reprezentaciji bila Katarina Pavlović koja je postigla devet pogodaka. Četiri je dodala Stela Posavec, a po dva Tena Japundža, Tena Petika, Lana Jarak, Josipa Bebek i Ana Malec.

Nastup 'Kraljica šoka' komentirao je izbornik Nenad Šoštarić:

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 07.07.2022., Zagreb - Konferencija za medije povodom povratka posljednje skupine hrvatske sportske delegacije s Mediteranskih igara u Alzira. Hrvatske rukometasice velikim su uspjehom zakljucile nastup na Igrama u Oranu. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

- Utakmica finala sa Španjolskom je počela lošije po nas, u prvih par minuta primili smo tri, četiri gola tako da smo odmah bili prisiljeni zvati time-out. Odigrali smo jednu hrabru utakmicu, jednu dobru utakmicu koju su na kraju odlučili detalji, vezani prije svega uz fizičku pripremu. Ne treba zaboraviti da je Španjolska imala 18 dana priprema za ove Mediteranske igre, a mi smo imali samo pet dana priprema, i dobro, u nekim detaljima to je i presudilo - rekao je izbornik Nenad Šoštarić pa dodao:

- Mogu samo reći da sam izuzetno ponosan na ove cure, na sve ono što su podnijele u ovih 20 dana, od Preloga pa preko Alžira, onog prvog dijela pa sad i sela te utakmica. Mi ni najmanjih problema s njima nismo imali, ponašale su se onako kako se trebaju ponašati igračice koje zastupaju Hrvatsku. Dale su sve od sebe i postigli su ono što je malo tko očekivao. Došli smo do finala i u tom finalu se definitvno nismo osramotili. Odigrali smo jako, jako dobru utakmicu. Tih par profulanih šuteva i tehničkih greškica su nas doveli u situaciju da izgubimo, to ništa ne znači. Mi smo na ovom turniru pokazali da Hrvatska ima budućnost, da Hrvatska ima srce, da je ovo ipak većina igračica koje uobičajeno nemaju šansu igrati za Hrvatsku, ali svaka od njih je pokazala srce i ogromnu želju da u budućnosti bude dio onoga što se zove hrvatska reprezentacija.”