Sopić: 'Svi misle da nisam normalan, ali vjerujem da možemo biti prvaci'

Već se posljednjih nekoliko godina priča o zanimljivijem i nepredvidljivijem HNL-u , to dokazuje i trenutačno stanje na tablici na čelu koje je Hajduk. Dinamo ima iste ambicije kao i uvijek, ali ovaj put je lovac, a ne lovina. U utrku se ugurala i Rijeka koja je tradicionalno među pet najboljih momčadi prvenstva, a prije službenog 20. kola i nastavka lige Rijeka ide u goste Gorici odraditi zaostali susret četvrtog kola.

Utakmica je na rasporedu u 17 sati, a u Veliku Goricu svoje trupe vodi Željko Sopić, trener koji dobro poznaje svoje današnje protivnike jer vodio ih je prije Rijeke.

GALERIJA Debakl Dinama na Maksimiru: Duje Čop hat-trickom uništio hrvatskog prvaka! (0:3)

Kaljuža na terenu?

– To je zahtjevno gostovanje, prvi put kao trener dolazim u Goricu protiv svog bivšeg kluba. Nadam se samo da će nas dočekati nogometni uvjeti na travnjaku. Kalkulacija nema, od prve minute idemo po tri boda. Teren je bio pod snijegom, pokušat će ga očistiti, a teškom mehanizacijom samo bi se napravila kaljuža na terenu.

Kakav god teren bio, takav će biti i jednima i drugima, stoga su planovi Rijeke i dalje isti. Fokus je na naslovu prvaka.

– Nisam čovjek koji mijenja planove. Makar vjerojatno dosta kolega misli, a mislili su i u Gorici, da nisam normalan. Morate vjerovati u ono što radite. Kakav bih ja bio trener kad ne bih vjerovao da možemo biti prvaci. Momčad zrači onako kako zrači trener. To nije floskula.

Rijeka ima zanimljiv raspored u nastavku, čekaju je gostovanja, a u nedjelju i jadranski derbi protiv Hajduka.

– Svjestan sam da imamo težak raspored, u prvih šest utakmica na četiri gostujemo. Može li teže od toga, ne znam. Na muci se poznaju junaci, ovi dečki spremni su za najveće izazove. To ćemo pokušati ostvariti pravom igrom u Gorici – zaključio je Sopić koji nema puno problema s kadrom. Vratar Labrović imao je virozu, a branič Mitrović ozlijedio je kuk.

– Labrović je trenirao i u redu je nakon što je propustio dvije zadnje pripreme utakmice. Mitrović je zadobio lakšu ozljedu, ali neće konkurirati za utakmicu kao ni Čabraja.

VEZANI ČLANCI:

Sopić može biti zadovoljan zbog toga što je završila saga oko Lindona Selahija koji je konačno dao odgovore na sva pitanja i potpisao novi ugovor s klubom na godinu i pol dana.

Rijeka je povodom potpisa na svom Facebook profilu objavila video u kojem Selahi nakon jedne utakmice u kameru viče: "Hajduk, see you." U jednu ruku to je poruka splitskoj momčadi kojoj Riječani idu u nedjelju na derbi.

– Jako sam zadovoljan što je priča završena i što je sve završilo mojim potpisom za Rijeku. Tu se osjećam kao kod kuće. Htio sam i želim pomoći momčadi u nastavku sezone. Moj izbor uvijek je bio ostati u Rijeci i drago mi je da smo sve dogovorili i da se sad možemo koncentrirati na teren, što je najbitnije za mene i momčad – rekao je Selahi.

Proljetni dio sezone bitan je za nekoliko igrača Rijeke, u prvom redu tu su Marco Pašalić, Marko Pjaca pa i Franjo Ivanović, svi su željni dokazivanja ne bi li se igrama nametnuli izborniku vatrenih Zlatku Daliću koji u glavi već slaže kockice za Euro.

No igrat će dečki bez pritiska jer, osim o reprezentaciji, prvotno misle na klub. Situacija je takva i s Goricom koja je postala pravo iznenađenje u jesenskom dijelu sezone. Trenutačno drži peto mjesto na tablici.

VEZANI ČLANCI:

– Pripreme su bile kratke, ne bi ih ni nazvao klasičnim pripremama. Fokus je bio na tome da odmorimo momčad nakon zahtjevnog dijela sezone i da poradimo na fizičkim deficitima i to je najbolje odrađen dio priprema. U Medulinu smo pokušali balansirati momčad. Kada krene prvenstvo, vidjet ćemo gdje smo. Momčad je standardizirana, pojedinci pokazuju napredak, koncept će nam biti sličan kao i do sada. Možda će nešto biti drugačije u detaljima i taktičkim opcijama koje smo dosad igrali – rekao je trener Gorice Dinko Jeličić u najavi susreta protiv Rijeke. Svjestan je da mu u goste dolazi čovjek koji dobro poznaje njegovu momčad.

– U našoj ligi svatko svakog poznaje, nema skrivača i nepoznanica. Nadamo se da svi imamo neke ideje kako pokušati iznenaditi protivnika. Ideje postoje i sada, ali neću reći koje i kako.

Rijeka je poletna i mlada

Gorica će biti bez dva igrača – Majstorovića i N'Dockyta.

– U procesu su oporavka i neće konkurirati za ovu utakmicu.

Ipak, Jeličić se ima čemu nadati u nastavku.

– U ovim teškim uvjetima borimo se sa sto problema, od terena do vremena, nije sve savršeno, ali uspjeli smo odraditi ono što je bilo isplanirano. Gledamo prema Rijeci, to je prva utakmica za nas u nastavku, želimo otvoriti nastavak sezone što je bolje moguće. Rijeka je poletna, mlada, ima ambicije da se bori za prvo mjesto. No i mi imamo ambicije.

VIDEO Dinamo doživio katastrofu: Duje Čop hat-trickom uništio hrvatskog prvaka! (0:3)