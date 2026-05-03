Sopić najavio uzvrat spektakla u Parizu: 'U Münchenu je u tijeku totalna mobilizacija zbog Bayerna'

Završnica Lige prvaka u punom je jeku jer smo pred krajem 'puta za Budimpeštu', kako Uefa simbolično naziva nokaut-fazu Lige prvaka za ovu sezonu. A u prvim polufinalnim ogledima dobili smo dvije napete i dramatične utakmice, ali sa znatno različitim ishodima. U utorak je u pravom nogometnom vatrometu Paris Saint-Germain na svojem terenu svladao Bayern rezultatom 5:4. Utakmica je to kojom je ispisana povijest u mnogim segmentima; oboren je rekord za polufinale s najviše pogodaka u povijesti (9), a i postala je prva polufinalna utakmica Lige prvaka u kojoj su oba kluba zabila četiri ili više pogodaka. S druge strane, Atletico Madrid i Arsenal su na Wanda Metropolitanu u Madridu remizirali 1:1 te su oba pogotka došla iz kaznenih udaraca.

Žao mi je obrana

Uoči uzvrata koji su na rasporedu u utorak (Arsenal – Atletico, 21) i srijedu (Bayern – PSG, 21), o dojmu, značaju i specifičnostima ovih velikih europskih okršaja razgovarali smo sa Željkom Sopićem, donedavnim trenerom Osijeka te bivšim trenerom Rijeke, Dinama, Gorice, Rudeša, Widzewa i Sabaha, ali i bivšim nogometašem Borussije Mönchengladbacha, Dinama, Zagreba, Slaven Belupa, Ahlena...

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

– Teško mi je izdvojiti jednu utakmicu kao najbolju svih vremena, ali po kvaliteti igre, razini igrača na terenu i viđenim potezima, susret Paris Saint-Germaina i Bayerna svakako se može svrstati među takve utakmice. Bez dvojbe, ulazi u uži krug najboljih nogometnih utakmica.

Moramo razgovarati o napadačkim snagama u tom dvoboju, s jedne strane Kane, Diaz i Olise, a s druge Dembele, Kvaratskhelia i Doué. Kako se vama ti napadi čine? Stječe se dojam da je to elita klupskog nogometa.

– Nisam siguran mogu li reći da je riječ o najboljim igračima svijeta, ali kao napadačke postave, trenutačno su najbolji u Europi, pogotovo što se tiče forme. Iskreno rečeno, vidi se da je jako teško igrati protiv njih. Žao mi je obrana, jer braniti se 'jedan na jedan' protiv takvih napadača na centru je bilo pogubno. Ipak, Nijemci kao Nijemci, a Bayern kao Bayern – uspio se vratiti u utakmicu.

Bivši branič Liverpoola Jamie Carragher izjavio je nakon utakmice da se obrane ne mogu previše kriviti jer su svi golovi jednostavno bili impresivni.

– Felix Magath, čovjek koji je u nogometu prošao gotovo sve, nakon utakmice je izjavio da u životu nije vidio ništa slično te da je to jedna od najboljih utakmica koje je ikad gledao. Naglasio je i da u devet postignutih pogodaka nije bilo nijedne pogreške vratara, što dodatno govori o razini i kvaliteti susreta. Riječ je o napadačima koji individualnom kvalitetom i rješenjima u vrlo malim prostorima odlučuju utakmice, ostavljajući obrani minimalno vremena i prostora za reakciju.

Često se taj par uspoređuje s drugim, posebno s dvobojem Atletica i Arsenala, koji se doživljava kao njegova potpuna suprotnost. Kako vi gledate na tu usporedbu i taj kontrast stilova igre?

– Ako ćemo iskreno, kada se usporede trenutne forme momčadi, Arsenal je u padu, dok Atletico ima vrlo specifičnu sezonu. S druge strane, Bayern je u iznimnoj formi i ruši nesvakidašnje rekorde, a PSG, koji je ranije bio dominantan u Francuskoj, u posljednjim godinama sve više tu razinu prenosi i na europsku scenu – što potvrđuju i rezultati. Ipak je par Bayern i PSG atraktivniji, ali Arsenal je unatoč padu i dalje u vrhu engleskog nogometa, dok Atletico ima borbeni pristup pri čemu su svi igrači podređeni obrani, napadaju s deset i brane se s deset. Možda se zbog toga stvorio taj dojam. Ali, bez obzira na to tko prođe u finale, smatram da će i jedan i drugi klub imati jednake šanse.

Mnogi ipak u finalu daju prednost pobjedniku dvoboja Bayern – PSG, no vaše mišljenje nešto je drukčije.

– Finale je jedna utakmica. Trenutna inspiracija, dobar dan pojedinca ili neki prekid – sve to može biti odlučujuće. Rijetko kad se dogodi finale poput prošlogodišnjeg između PSG-a i Intera, kada je jedna momčad bila toliko dominantna. U finalu na papiru možda uvijek postoji favorit po postocima, ali kada ekipe izađu na teren, to se najčešće svede na jedan gol razlike. Obje se momčadi maksimalno pripremaju za takvu utakmicu, a povijest nas uči da finala vrlo lako mogu otići na bilo koju stranu. U ovoj fazi natjecanja, po meni, nema pravog favorita – rekao je Sopić, osvrnuvši se potom na temelju svojeg dugogodišnjeg iskustva igranja u Njemačkoj na Bayern:

Velika karijera

– Godinama sam igrao tamo i naginjem njemačkom nogometu. Smatram da Bayern u uzvratu može okrenuti taj minus jedan, bez obzira na to što je Paris Saint-Germain na drugoj strani. Vidim da je u tijeku totalna mobilizacija u Münchenu, da je trener Vincent Kompany poručio svakom navijaču koji neće moći doći da prepusti kartu nekome tko može jer im je svaki glas važan. Vidio sam dosta po njemačkim medijima, i to je zanimljiva priča, kako je Kompanyja prilično iznerviralo to što je trener PSG-a Luis Enrique kod 5:2 slavio kao da je već osigurao prolaz. To ga je dodatno motiviralo pa je poručio: "Nije kraj, kraj je kad mi kažemo da je kraj, imamo mi još toga za reći. Kompany je iznimno dobar govornik, veliki trener, ali i bivši vrhunski igrač te vođa jedne sjajne generacije Manchester Cityja. Sada s Bayernom ruši rekorde i ostavlja vrlo snažan dojam na trenerskoj sceni. Pred njim je, po svemu sudeći, velika trenerska karijera – zaključio je Željko Sopić.