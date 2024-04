Sopić nakon poraza koji bi ga mogao koštati naslova: 'Nedjelja, 19.30, Rujevica pa tko koga'

SERIE A

Inter pobjedom protiv momčadi hrvatskog trenera proslavio titulu prvaka, pogledajte pogotke sa San Sira

Momčad Simonea Inzaghija može potući nekoliko rekorda Serie A do kraja sezone, 26. svibnja, uključujući i onaj o najvećem razmaku između prvaka i drugoplasiranog, a on iznosi 22 boda između Intera i AS Rome 2006.-07