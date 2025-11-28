Šok na Poljudu: Ozlijedio se Rokas Pukštas, polusezona je za njega gotova

Trener Gonzalo Garcia našao se u iznimno nezavidnoj situaciji u trenutku kada se od njegove momčadi očekuje hitna reakcija i povratak na pobjedničke staze. Naime, 21-godišnji američki veznjak Rokas Pukštas ozlijedio je gležanj na jednom od posljednjih treninga, a liječnički pregledi potvrdili su da je za njega jesenski dio sezone završen. Tajming ove ozljede nije mogao biti gori za bijele, koji se sada moraju suočiti s paklenim rasporedom bez jednog od svojih najstandardnijih prvotimaca. Pukštas će tako propustiti sutrašnji prvenstveni ogled protiv Varaždina na Poljudu, no ono što navijače najviše brine jest činjenica da neće biti na raspolaganju za veliki derbi protiv Dinama koji se igra iduće subote na Maksimiru. Osim ta dva ključna dvoboja, Amerikanac će gledati s tribina i gostovanje kod Lokomotive te domaći susret s Vukovarom, čime se zaključuje njegov nastup u ovoj godini. S obzirom na to da je momčad pod imperativom pobjeda kako bi zadržala priključak na vrhu tablice SuperSport HNL-a, gubitak igrača takvog profila predstavlja ozbiljan udarac ambicijama kluba u završnici polusezone.

Statistika jasno pokazuje koliko je Pukštas bio važan kotačić u stroju Gonzala Garcije tijekom aktualne natjecateljske godine. Do trenutka ozljede, Amerikanac je u ovoj sezoni upisao 17 nastupa, pri čemu je postigao četiri pogotka i upisao jednu asistenciju, no brojke tek djelomično otkrivaju njegov doprinos. Njegova sposobnost da pokriva veliki dio terena i vrši pritisak na protivničku obranu bila je ključna u sustavu igre koji preferira Garcia. Nakon teškog poraza od Rijeke u prošlom kolu, gdje je Hajduk stradao s visokih 5:0, očekivalo se da će upravo Pukštas biti jedan od onih koji će povući momčad prema psihološkom oporavku. Umjesto toga, svlačionica je ostala bez važnog lidera na terenu, a medicinska služba ima pune ruke posla kako bi ostatak kadra održala zdravim.

Situacija s ozljedama na Poljudu postaje sve alarmantnija, a Garcia će morati posegnuti za alternativnim rješenjima unutar kadra koji mu je preostao. Izostanak Pukštasa otvara vrata drugim igračima iz veznog reda koji su do sada imali manju minutažu, no pitanje je mogu li oni adekvatno odgovoriti na intenzitet koji zahtijevaju nadolazeće utakmice, posebice derbi na Maksimiru.