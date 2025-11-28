Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
LOŠE VIJESTI ZA SPLIĆANE

Šok na Poljudu: Ozlijedio se Rokas Pukštas, polusezona je za njega gotova

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
28.11.2025.
u 18:12

Loše vijesti pogodile su svlačionicu Hajduka uoči same završnice jesenskog dijela prvenstva jer je jedan od ključnih veznjaka izbačen iz stroja na duže vrijeme. Rokas Pukštas ozlijedio se na treningu i prema prvim prognozama neće konkurirati za sastav do kraja ove kalendarske godine

Trener Gonzalo Garcia našao se u iznimno nezavidnoj situaciji u trenutku kada se od njegove momčadi očekuje hitna reakcija i povratak na pobjedničke staze. Naime, 21-godišnji američki veznjak Rokas Pukštas ozlijedio je gležanj na jednom od posljednjih treninga, a liječnički pregledi potvrdili su da je za njega jesenski dio sezone završen. Tajming ove ozljede nije mogao biti gori za bijele, koji se sada moraju suočiti s paklenim rasporedom bez jednog od svojih najstandardnijih prvotimaca. Pukštas će tako propustiti sutrašnji prvenstveni ogled protiv Varaždina na Poljudu, no ono što navijače najviše brine jest činjenica da neće biti na raspolaganju za veliki derbi protiv Dinama koji se igra iduće subote na Maksimiru. Osim ta dva ključna dvoboja, Amerikanac će gledati s tribina i gostovanje kod Lokomotive te domaći susret s Vukovarom, čime se zaključuje njegov nastup u ovoj godini. S obzirom na to da je momčad pod imperativom pobjeda kako bi zadržala priključak na vrhu tablice SuperSport HNL-a, gubitak igrača takvog profila predstavlja ozbiljan udarac ambicijama kluba u završnici polusezone.

Statistika jasno pokazuje koliko je Pukštas bio važan kotačić u stroju Gonzala Garcije tijekom aktualne natjecateljske godine. Do trenutka ozljede, Amerikanac je u ovoj sezoni upisao 17 nastupa, pri čemu je postigao četiri pogotka i upisao jednu asistenciju, no brojke tek djelomično otkrivaju njegov doprinos. Njegova sposobnost da pokriva veliki dio terena i vrši pritisak na protivničku obranu bila je ključna u sustavu igre koji preferira Garcia. Nakon teškog poraza od Rijeke u prošlom kolu, gdje je Hajduk stradao s visokih 5:0, očekivalo se da će upravo Pukštas biti jedan od onih koji će povući momčad prema psihološkom oporavku. Umjesto toga, svlačionica je ostala bez važnog lidera na terenu, a medicinska služba ima pune ruke posla kako bi ostatak kadra održala zdravim.

Situacija s ozljedama na Poljudu postaje sve alarmantnija, a Garcia će morati posegnuti za alternativnim rješenjima unutar kadra koji mu je preostao. Izostanak Pukštasa otvara vrata drugim igračima iz veznog reda koji su do sada imali manju minutažu, no pitanje je mogu li oni adekvatno odgovoriti na intenzitet koji zahtijevaju nadolazeće utakmice, posebice derbi na Maksimiru. 
Ključne riječi
ozljeda Hajduk Rokas Pukštas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-24/PXL_240825_137212302.jpg
Premium sadržaj
Kako bi se mogla rasplesti situacija

Nije važno je li u pravu Livaja ili Garcia, Hajduk opet radi protiv sebe! Ova izjava ne djeluje mudro

Ako Garcia želi nametnuti svoj autoritet i pokazati da na isti način tretira Livaju i ostatak momčadi, onda će, htio ne htio, imati problem. Jer, Livajin autoritet i dalje je snažan u klubu, ne samo u momčadi. Uostalom, Garcia ima mandat, odnosno institucionalne poluge da Livaju ''spusti na zemlju'', a zapravo bi to značilo da razvodni njegov mit zbog kojeg bi Livaja imao slabiji status i kod suigrača, a posljedično i kod protivnika, odnosno opće nogometne javnosti

Učitaj još

Kupnja