Snažan tim teniskih stručnjaka, sa stotinama Grand Slam nastupa i ukupno 52 titule izvještavat će iz Melbourne Parka

Svaki će se teniski meč predstojećeg Grand Slam turnira Australian Opena po prvi put prenositi izravno putem unaprijeđene streaming platforme HBO Max, diljem Europe. Tijekom 274 sata programa uživo na Eurosportu u Europi, 32. godinu zaredom, prijenos će biti dostupan na kanalu Eurosportu 1. Osim što će gledateljima osigurati mjesto u prvom redu, iznimno snažan tim teniskih stručnjaka – sa stotinama Grand Slam nastupa i ukupno 52 titule u pojedinačnoj i igri parova – svakodnevno će s najvažnijih pozicija u Melbourne Parku nuditi analize, uvide i komentare za englesku produkciju Eurosporta.

U ovoj impresivnoj postavi nalaze se John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Tim Henman, Laura Robson, Barbara Schett i Anne Keothavong, dok će se CoCo Vandeweghe pridružiti tijekom polufinala i finala ženskog singlea. Rachel Stringer bit će domaćin paneuropskog prijenosa Eurosporta. Emisija Courtside počinje 30 minuta prije prvog večernjeg meča, svakog dana u 20:30 po srednjoeuropskom vremenu, zatim slijedi još jedna emisija prije drugog večernjeg meča, dok će dodatna 30-minutna emisija uslijediti po završetku dnevnog programa. Od četvrtfinala, svaki će pojedinačni meč imati emisije prije i poslije susreta.

Šireći priču izvan terena, Warner Bos Dicovery premijerno prikazuje dugometražni dokumentarac posvećen jednom od najvećih mečeva svih vremena. Finale muškog singlea Australian opena 2012. godine donijelo je epski duel Novaka Đokovića i Rafaela Nadala – najduže Grand Slam finale u povijesti, koje je trajalo pet sati i 53 minute. Stručnjaci WBD-a John McEnroe, Jim Courier, Justine Henin, Alex Corretja, Nicolas Mahut, kao i druge teniske legende, ponovo će se osvrnuti na meč koji je Đoković dobio u pet setova. Dokumentarac od 60 minuta, „The Match That Changed Tennis“, emitirat će se 15. siječnja u 12 na Eurosportu, a na HBO Maxu bit će dostupan od 22. siječnja. Pretplatnicima HBO Maxa dostupno je i gledanje na zahtjev filma AMBITION: NEXT GEN NOW, AO originalnog ostvarenja o novoj generaciji mladih teniskih zvijezda, kao i posebna najava Australian opena 2026. u produkciji Tennis Australia.WBD donosi najpotpuniji digitalni teniski ekosustav, nudeći gledateljima neusporedivo iskustvo na webu, aplikacijama i društvenim mrežama. Internetske stranice i You Tube kanali Eurosporta nudit će besplatne dnevne istaknute trenutke na engleskom, njemačkom, francuskom, talijanskom, španjolskom i nizozemskom jeziku, dok će premium pretplatnici imati pristup i duljim, osmominutnim sažecima. Na društvenim mrežama svakodnevno će biti dostupne liste „top pet“ poteza, kao i dodatni sadržaji, intervjui s igračima i „iza kulisa“ snimke, koje će s lica mjesta donositi reporteri Eurosporta.Glavni turnir 115. Australian opena igra se od 18. siječnja do 1. veljače. U srijedu 14. siječnja, uoči glavnog turnira, Tennis Australia uvodi novi Million Dollar 1 Point Slam, u kojem 48 amaterskih igrača i poznatih osoba igra protiv nekih od najboljih tenisača svijeta. Među sudionicima su i prvi tenisač svijeta Carlos Alcaraz i domaći favorit Nick Kyrgios, u borbi za nagradu od milijun australskih dolara, uz digitalni prijenos na premium WBD platformama diljem Europe.Alcaraz će pokušati zadržati vodeću poziciju pobjedom nad drugim igračem svijeta i aktualnim prvakom Jannikom Sinnerom, u dvoboju koji bi mogao postati njihovo četvrto uzastopno Grand Slam finale. Izazov će predstavljati i prošlogodišnji finalist i treći tenisač svijeta Alexander Zverev, rekordni desetostruki prvak Novak Đoković, kao i nova generacija 23-godišnjih zvijezda u usponu – Lorenzo Musetti, Ben Shelton i Jack Draper.U ženskoj konkurenciji, Madison Keys u turnir ulazi ohrabrena svojom prvom Grand Slam titulom osvojenom 2025. godine, dok će joj najveću konkurenciju predstavljati trojac predvođen prošlogodišnjom finalisticom i dvostrukom prvakinjom Australian opena Arinom Sabalenkom, drugom igračicom svijeta Igom Swiatek koja će pokušati upotpuniti karijerni Grand slam u Melbourneu, te dvostrukom Grand Slam prvakinjom Coco Gauff.