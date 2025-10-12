Naši Portali
Kvalifikacije za SP

Veliko iznenađenje u našoj skupini: Češka izgubila od Farskih otoka

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Czech Republic v Croatia
DAVID W CERNY/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
12.10.2025.
u 19:39

Česi su tako propustili priliku, barem privremeno, preskočiti Hrvatsku na vrhu ljestvice (obje reprezentacije imaju po 13 bodova), a gotovo pa su i ugrozili vlastiti plasman na svjetsku smotru.

Nogometaši Farskih Otoka napravili su veliko iznenađenje u skupini L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u kojoj se nalazi i Hrvatska. Reprezentativci države sa samo 54 tisuće stanovnika na svom su terenu u Torshavnu iznenadili favorziranu Češku, drugoplasiranu reprezentaciju u skupini, i svladali ju s 2:1.

Česi su dominirali posjedom lopte (61:39 posto u njihovu korist) i u udarcima (), no prvi su mrežu zatresli domaćini. Vodeći pogodak postigao je Hanus Sorensen u 67. minuti na asistenciju Jakupa Biskopstoa Andreasenea. Gosti su se u život vratili u 78. minuti kada je Tomaš Chory namjestio pogodak Adama Karabeca za 1:1.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'

Česi su se tada ponadali potpunom preokretu, no njihove nade ugasio je Martin Agnarsson samo tri minute nakon pogotka Karabeca. 

Česi su tako propustili priliku, barem privremeno, preskočiti Hrvatsku na vrhu ljestvice (obje reprezentacije imaju po 13 bodova), a gotovo pa su i ugrozili vlastiti plasman na svjetsku smotru. 

VEZANI ČLANCI: 

Farski Otoci ovom su pobjedom došli do svog 12. boda u ovim kvalifikacijama, dakle imaju samo jedan manje od drugoplasiran Češke. Obje reprezentacije do kraja kvalifikacija odigrat će po još jednu utakmicu - Češka protiv 'fenjeraša' skupine Gibraltara, a Farski Otoci protiv prvog favorita - Hrvatske.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija kvalifikacije za SP 2026. Češka nogometna reprezentacija Farski Otoci reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
20:12 12.10.2025.

Češki mediji su osuli paljbu po " Vatrenima" da su tromi,ovakvi,onakvi...E sad se fino raspišite o Farskim otocima i vašoj " sjajnoj" reprezentaciji.

