Veliko iznenađenje u našoj skupini: Češka izgubila od Farskih otoka

Nogometaši Farskih Otoka napravili su veliko iznenađenje u skupini L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u kojoj se nalazi i Hrvatska. Reprezentativci države sa samo 54 tisuće stanovnika na svom su terenu u Torshavnu iznenadili favorziranu Češku, drugoplasiranu reprezentaciju u skupini, i svladali ju s 2:1.

Česi su dominirali posjedom lopte (61:39 posto u njihovu korist) i u udarcima (), no prvi su mrežu zatresli domaćini. Vodeći pogodak postigao je Hanus Sorensen u 67. minuti na asistenciju Jakupa Biskopstoa Andreasenea. Gosti su se u život vratili u 78. minuti kada je Tomaš Chory namjestio pogodak Adama Karabeca za 1:1.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Česi su se tada ponadali potpunom preokretu, no njihove nade ugasio je Martin Agnarsson samo tri minute nakon pogotka Karabeca.

Česi su tako propustili priliku, barem privremeno, preskočiti Hrvatsku na vrhu ljestvice (obje reprezentacije imaju po 13 bodova), a gotovo pa su i ugrozili vlastiti plasman na svjetsku smotru.

VEZANI ČLANCI:

Farski Otoci ovom su pobjedom došli do svog 12. boda u ovim kvalifikacijama, dakle imaju samo jedan manje od drugoplasiran Češke. Obje reprezentacije do kraja kvalifikacija odigrat će po još jednu utakmicu - Češka protiv 'fenjeraša' skupine Gibraltara, a Farski Otoci protiv prvog favorita - Hrvatske.