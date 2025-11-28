Naši Portali
DOLAZE ZA DVA TJEDNA

Sljedeći Dinamov protivnik u Europi povukao logičan potez i otklonio neizvjesnost

UEFA Europa League - Real Betis v FC Utrecht
Marcelo del Pozo/REUTERS
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
28.11.2025.
u 18:31

Španjolski nogometni klub Betis, koji će za dva tjedna gostovati kod zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, produžio je u petak ugovor svom treneru Manuelu Pellegriniju čime je otklonio neizvjesnost

Pellegrini, 72-godišnji trener iz Čilea, vodi zeleno-bijele iz Seville već pet i pol godina, a ugovor mu je istjecao za sedam mjeseci. "Dogovorili smo produženje suradnje za dodatnu sezonu pa će on biti trener do ljeta 2027.", priopćio je Betis. Posljednjih dana se nagađalo da bi Pellegrini, koji s Betisom drži peto mjesto u španjolskom prvenstvu, mogao preuzeti reprezentaciju Čilea. Ta zemlja bila je posljednja u južnoameričkim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo. "Vjerujem da kada si u klubu toliko dugo, kao što sam ja ovdje u Betisu, klub prirodno mora biti prioritet", izjavio je Pellegrini.

Rekao je, međutim, da bi u budućnosti volio biti izbornik Čilea. "Uvijek sam govorio da je za mene važno pokušati završiti karijeru vodeći reprezentaciju, odvesti ju na Svjetskom prvenstvo i voditi ju na Copa Américi. Vidjet ćemo u budućnosti hoće li se ukazati ta mogućnost ili ne, ali Betis je sada bio prioritet jer me je lijepo tretirao proteklih sezona", objasnio je.

S Betisom je 2020. godine osvojio španjolski Kup, a prošle sezone je u finalu Konferencijske lige izgubio s 1-4 od londonskog Chlesea. Andalužani ove sezone imaju velike ambicije u Europskoj ligi u kojoj su u četvrtak svladali nizozemski Utrecht s 2-1. "Srećom, trenutno smo dobro plasirani u Europskoj ligi, ciljajući na plasman među osam najboljih", izjavio je Pellegrini.

Dinamo i Betis će 11. prosinca odigrati u Zagrebu utakmicu šestog kola Europske lige. Betis se nalazi na četvrtom, a Dinamo na 23. mjestu među 36 ekipa. Dinamo, koji mora biti među 24 ekipe kako bi izborio nastavak natjecanja, bio je bolji od Betisa godine 2024. u Konferencijskoj ligi. Plavi su u Sevilli pobijedili 1-0, a doma odigrali 1-1 te se plasirali u osminu finala.
Europska liga Manuel Pellegrini Betis

Kupnja