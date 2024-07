Slavni novinar kritizirao Ronalda: 'Zbog njega Portugal nije išao dalje'

Nogometna reprezentacija Portugala je u četvrtfinalu Europskog prvenstva poražena od Francuske nakon izvođenja udaraca s bijele točke. U 120 minuta igre bilo je malo izglednih prilika, a niti te dvije momčadi pune zvijezda svjetske klase nisu uspjele iskoristiti. Oba su tima igrala čvrstu obranu bez rizika, a to je na kraju dovelo do stresnog završetka. Premda se Diogo Costa protiv Slovenije pretvorio u heroja jedanaesteraca, jučer nije bio te sreće. Svi francuski udarci su prošli, dok je Joao Felix zapečatio sudbinu Portugala pogodivši gredu.

Utakmica je bila posebna i po tome što je ovo posljednji put da ćemo gledati Pepea na Europskom prvenstvu, a vrlo izgledno i u reprezentativnome dresu. Također, ovo je bilo posljednje kontinentalno natjecanje za njegovog najboljeg strijelca Cristiana Ronalda. Danas 39-godišnji napadač već neko vrijeme igra u Saudijskoj Arabiji, a sada je više nego ikad prije bilo jasno kako se teško može natjecati s mlađima, usprkos svojem iskustvu i nogometnom umijeću.

GALERIJA Ronaldu se ovo nije nikad dogodilo. Fotografije s Eura proganjat će ga zauvijek

Portugalski, ali i brojni drugi mediji zapitali su se je li postao uteg koji sprječava reprezentaciju prepunu mladih talenata u osvajanju trofeja. Bio je ovo prvi Euro na kojem je igrao, a da nije zabio i to unatoč 23 udarca prema vratima protivnika. Premda je pokazao iznimnu srčanost, propustio je realizirati važne prilike koje bi drugi napadači na vrhuncu karijere vjerojatno iskoristili, a uz to je uzeo pokoji slobodan udarac koji je mogao biti puno bolje iskorišten. Na pitanje reprezentativne budućnosti Cristiana Ronalda osvrnuo se novinar Daniel Riolo kojeg na X-u prati 600 tisuća osoba.

"Sviđa mi se Portugal, to sam uvijek govorio. Ima sjajne igrače. Čudi me što nakon 2016. godine, kad su osvojili Euro, Portugal nije ostvario bolje rezultate. Razumijem da je Cristiano Ronaldo legenda, ali on već godinama ne pridonosi. Isto je bilo i sad. Portugal je igrao s desetoricom. Napisao sam i ranije, ne sviđa mi se gledati ga ovakvog. On je legenda, morate mu se diviti, ali on je spriječio Portugal u šansi da ode dalje na ovom Euru", napisao je Riolo.