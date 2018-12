Slavni klub se raspada i tone sve dublje: Samo nas Bandić može spasiti!

Nije to krizni stožer za spas kluba, ni inicijativa. Tako su mi pričali ovih dana dečki koji svaki dan pomisle na svoj NK Zagreb. Hladno je bilo podno zapadne tribine u Kranjčevićevoj.

Baš tamo okupila se legendarna generacija koja je za Zagreb igrala sedamdesetih godina: Pero Močibob, Branko Tucak, Filip Ivanda, Drago Rukljač, Atif Lipovac, Mijo Markulin, Stipan Perić, Žarko Šetka, Branko Godinić, Slobodan Gaćeša, Mladen Putanec, Miroslav Vuksanić... Akciju je pokrenuo Branko Tucak, a za razgovor “odredio” Dragu Rukljača, kapetana generacije koja još drži rekord utakmice s najviše gledatelja. Znamo svi, to je ona kvalifikacijska utakmica između Zagreba i Osijeka za ulazak u Prvu ligu, 1973. godine. U Maksimiru je tog 19. srpnja bilo 64 tisuće gledatelja.

Klub se mora pojačati

Oko Zagreba je već godinama samo tišina. Klub strmoglavo tone u Trećoj. ligi. Dno trećeligaške tablice i razlika pogodaka 5:60, bez boda... Čak ni to nije važno. Važna je projekcija bliske budućnosti, koja je daleko od one kakvu bi brojne generacije toga kluba htjele vidjeti.

Drago Rukljač jedan je od legendarnih igrača Zagreba, one povijesne generacije sedamdesetih. Danas je službeni predstavnik kluba za kadete.

– Naša generacija se uvijek sastane za Božić. Nije to inicijativa za spas kluba – kaže Rukljač.

– Situacija nije sjajna, vjerujem da imamo šanse spasiti se od ispadanja iz Treće lige.

Koliko je uopće važna sportska dimenzija priče, s obzirom na stanje u klubu?

– Klub se mora pojačati. Ne vjerujem da sadašnja momčad može izboriti ostanak u ligi. Moramo dovesti pet iskusnijih igrača, oni bi to sigurno iznijeli – ističe Rukljač.

Izvan nogometne priče sigurno postoje drugi prioriteti?

– Prvi nam je cilj zaustaviti taj strmoglavi pad i potom krenuti u povratak u Prvu ligu. Vjerujem da su shvatili da se klub mora pojačati. Za godinu-dvije možemo se vratiti u Drugu ligu.

Može li se to ostvariti bez političke inicijative?

– Ne znam. Možda da nam ostave Veslačku. Jer, 1. veljače istječe koncesija. Izgubili smo Kranjčevićevu gdje smo mi stariji igrači odrasli. Ne mogu shvatiti da NK Zagreb tu više neće biti. Bila bi tragedija da izgubimo i Veslačku. Ne toliko zbog prve momčadi koliko zbog omladinske škole – kaže Rukljač.

Postoji teza po kojoj Ivica Olić sa svojim partnerima ima ambicije ući u klub. Što bivši igrači mogu napraviti?

– Čuo sam već nekoliko priča. Uskoro će se to morati razriješiti. Ne vjerujem da mi bivši igrači možemo bilo što napraviti. Nikome nije ugodno gledati ovakvo stanje.

Postoje li ljudi u Zagrebu koji mogu nešto promijeniti?

– Ključni je čovjek u tome gradonačelnik Milan Bandić. Koliko čujem, grad će preuzeti Veslačku. Zadržavanje Veslačke bio bi jedini pravi smjer.

Treba nam Zakon o sportu

Postoje pozitivni primjeri, uvjetno rečeno, privatnih inicijativa u našem nogometu.

– To je budućnost za sve klubove u Hrvatskoj. Pitanje je koliko će politika to moći nositi na svojim leđima. Političari u gradu Zagrebu imaju i ozbiljnijih problema, no ni ovo nije zanemariv problem. Posebice što u klubu ima 250-300 djece. Dobro je da svi kažemo svoje mišljenje, samo tako možemo pokrenuti inicijativu. Ne vjerujem da smo mi dovoljno jaki da promijenimo stanje u klubu. Bez obzira na to koliko smo dali klubu.

Miro Vuksanić dio je te generacije. Iz Dinama je tada posuđen Zagrebu.

– Najviše nas boli što se ne poštuje tradicija. Klub je promijenio grb, boju... Sramota je da Zagreb padne na takve grane. Za sve je kriva politika. Pokušali smo raznim inicijativama, no ne možemo to izlobirati jer nemamo logistiku koja ima uporište u visokoj politici. Nama treba zakon o sportu – rekao je Vuksanić.

