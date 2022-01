Slavni Hrvat se požalio na problem koji svi već odavno vide: Evo što je poručio

Kompletirala se muška rukometna reprezentacija na završnim pripremama za Europsko prvenstvo. Iz Njemačke lige priključili su se Marko Mamić (Leipzig), Ivan Martinović (Hannover), Ivan Pešić (Stuttgart) i Domagoj Duvnjak (Kiel).

- Sad tek vidim koliko je zahtjevna njemačka liga. Otkako sam došao iz Bjelorusije nisam imao slobodnog dana. Mislim da sam u kratko vrijeme imao osam utakmica. One prve dvije, tri sam branio odlično, na svježinu, no kasnije me malo umorio taj tempo – rekao je Ivan Pešić, vratar Stuttgarta.

Ivan Martinović, desni vanjski Hannovera, došao je dobro raspoložen.

- Kako ne bih bio dobre volje kada smo u posljednjoj utakmici u protekloj godini pobijedili favorizirani RN Löwen u gostima. Kako smo igrali dan ranije od ostalih imao sam dan više odmora. Otišao sam doma, kod svojih u Beč i tamo dočekao Novu Godinu. Srećom, okupljanje nije bilo u devet jutro kao ranijih godina nego u 14 sati pa se nisam morao rano dići i putovati do Zagreba – rekao je Martinović.

Luka Šebetić bit će druga opcija na desnom vanjskom. Ove sezone igra u Motoru iz Zaporožja i dobro je upoznat s reprezentativcima Ukrajine koji će nam biti suparnici u trećem kolu skupine.

- Većina igrača reprezentacije Ukrajine igra u Motoru i njih dobro poznajem. Da, bilo je već malo zadirkivanja tko će pobijediti. U reprezentaciji igra još nekoliko igrača koje ne poznajem jer igraju izvan Ukrajine – istaknuo je Šebetić.

Nego, kakva je situacija u Ukrajini, hoće li biti rata?

- Neće, sve će se riješiti mirnim putem - zaključio je Luka.

Za razliku od Ukrajine, u Poljskoj je mirno, zar ne – upitali smo Lovru Mihića, člana Wisle.

- Kod nas je sve super – istaknuo je.

Kakva je poljska reprezentacija?

- Pomlađena. Nešto slično kao naša. Ima nekoliko iskusnijih igrača kao Krajewski, Syprzak i Daszek, a puno im znači što će Španjolac Moryto igrati za njih. Riječ je o sjajnom desnom krilu – priča Mihić.