Pukla Ahilova tetiva

Grozne vijesti za Liverpool i Francusku, napadač je teže ozlijeđen, propustit će i SP

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Paris St Germain
Lee Smith/REUTERS
15.04.2026.
u 16:00

Ekitike (23) je iznesen na nosilima na Anfieldu gdje je Liverpool izgubio od PSG-a 0-2 u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a prije toga je liječnicima koji su mu pružali pomoć pokazivao na Ahilovu tetivu.

Francuski napadač Hugo Ekitike propustit će Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi nakon što mu je u utorak u utakmici Lige prvaka između Liverpoola i PSG-a pukla Ahilova tetiva, pišu u srijedu francuski listovi Le Parisien i L'Equipe.

Ekitike (23) je  iznesen na nosilima na Anfieldu gdje je Liverpool izgubio od PSG-a 0-2 u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a prije toga je liječnicima koji su mu pružali pomoć pokazivao na Ahilovu tetivu. 

Francuski nogometni savez (FFF) nije bio odmah dostupan za komentar.

Ekitike je zabio 17 golova u svim natjecanjima ove sezone otkako ga je Liverpool doveo iz Eintrachta Frankfurt za 69 milijuna funti (93,58 milijuna dolara) u srpnju.

Svjetsko prvenstvo održava se u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi od 11. lipnja do 19. srpnja.
