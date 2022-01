Hrvatski izbornik otvoreno: Ne prođemo li skupinu, svjestan sam što me čeka

Hrvatski rukometaši okupili su se jučer u Zagrebu, odakle su nakon brzinskog testiranja (srećom, svi su negativni) otputovali u Osijek na završne pripreme za Europsko prvenstvo koje 13. siječnja počinje u Mađarskoj i Slovačkoj. Još se nije stišala bura nakon što je izbornik Hrvoje Horvat objavio popis igrača za EP, na kojem nema Karačića, Marića, Štrleka, Muse, Horvata...

- Ne zabrinjavam se radi tih napisa, normalno je da ljudi imaju svoje mišljenje. Više je to navijački pogled, ali imam i ja svoj pogled i jednostavno vjerujem u dečke koje sam pozvao. To je skupina igrača s kojom sam spreman ići u bilo kakav rat. Veselim se i što su svi oni koji su u pričuvi dobro i pozitivno reagirali. Ti igrači u pričuvi također su važna karika u našem lancu- istaknuo je izbornik.

Navijači nas neće iznevjeriti

Neki su otišli tako daleko i sastavili reprezentaciju za medalju od igrača koje niste pozvali?

- Te spekulacije i bombastični naslovi su i meni bili zanimljivi, a vjerojatno i čitateljima. Siječanj je mjesec rukometa i neka se o našem sportu piše što više. To je mjesec kada odjednom dobivamo brojne izbornike, stručnjake, trenere koji imaju svoje vizije... Međutim, ne želim sad pojedinačno govoriti o svakom igraču kojeg nema na popisu, ali zar nije logično da nema ozlijeđenih Stepančića, Pavlovića, Šarca i Štrleka.

Kakav je plan i program do odlaska u Mađarsku?

- U prvih nekoliko dana imat ćemo jake treninge, moram malo više opteretiti igrače. Vjerujem da su se svi uspjeli malo odmoriti i oporaviti u ovih nekoliko dana. Kasnije slijedi taktika, rad s loptom, a tu je krajem tjedna i Croatia kup na kojem ćemo igrati dvije utakmice, protiv Bosne i Hercegovine i Rusije. Moramo dobro uigrati obranu, vjerujem da ćemo veći dio prvenstva igrati obranu 5-1 koja zahtijeva od igrača veliku potrošnju. Za mjesto prednjeg igrača imam nekoliko rješenja – Mandića, Duvnjaka i Srnu. Opet, teško je svih 60 minuta igrati u formaciji 5-1 u obrani, pa ćemo se malo i prilagođavati, pogotovo suparniku jer sve tri reprezentacije u skupini ne igraju isto u napadu.

Fokus je usmjeren na prvog suparnika Francusku?

- Većina igrača zna sve o Francuskoj, ali naravno da ćemo se još detaljnije pripremiti i da ćemo je dobro analizirati. Francuzi zasad imaju velikih problema s ozljedama i koronavirusom. Evo, zadnji im je zbog ozljede otpao Luka Karabatić, važan u obrani. Opet, Francuska ima veliku širinu i uvjeren sam da će njihov izbornik Gille pronaći rješenja za one koji nedostaju.

Nadate li se našim navijačima u Segedinu. Na zadnje dvije akcije reprezentacije, Svjetskom prvenstvu u Egiptu i kvalifikacijama za odlazak na OI, niste bili uspješni. Bojite li se da će vas navijači napustiti zbog tih lošijih rezultata?

- Mislim da neće. Povjerenje navijača zaslužuje se igrom, a mi ih nećemo iznevjeriti. Nakon nogometa, rukometna reprezentacija ima najviše navijača kada je riječ o odlasku na velika natjecanja. Uvijek smo imali podršku. Vjerujem da ćemo na utakmici s Francuskom dobiti prvu bitku, prevlast navijača na tribinama. Sad, koliko će uopće biti navijača, vidjet ćemo. Omikron zadaje velike probleme, tako da će se u Slovačkoj igrati bez navijača, a u Mađarskoj će donijeti odluku o tome ovih dana. Mislim da je realno da smanje kapacitet. Novi soj virusa nije toliko opasan koliko se opasno širi. Bojim se da se ne dogodi da se cijelo Europsko prvenstvo mora prekinuti zbog velikog broja zaraženih igrača. Iz današnje perspektive, bolje je da se EP odgodi za lipanj - smatra Hrvoje Horvat.

Ne bojim se neuspjeha

Na EP vodite 18 igrača koji su na završnim pripremama?

- Da. Ostajem pri toj odluci. Premda treba vidjeti hoćemo li ostati zdravi u sljedeća dva tjedna, jer se inače lista putnika u trenu može promijeniti. Mogao sam voditi 20 igrača, ali ne treba raditi preveliku konkurenciju jer ona sigurno ne bi bila dobra. Bitno je da svi igrači u glavama znaju svoje uloge.

Osjećate li pritisak uoči EP-a?

- Kažem li da ga ne osjećam, to svima biti čudno. No, daleko od toga da me hvata nervoza ili panika. Znam da sam na pravom putu kao i naša reprezentacija.

Bojite li se neuspjeha? Znate li da ako ne prođete skupinu neće to biti dobro za vas?

- Ne bojim se neuspjeha. Uopće ne razmišljam o tome da nećemo ući u drugi krug. Ali, ispadnemo li, za mene sigurno neće biti obećavajuća situacija. Svjestan sam toga. To bi značilo da sam u nečemu gadno pogriješio - zaključio je Hrvoje Horvat.