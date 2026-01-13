Želite li se družiti s Federerom? Riječ je o ekskluzivnom VIP paketu koji nadilazi sve dosad viđeno u tenisu

Početak teniske sezone tradicionalno donosi uzbuđenja s Australian Opena, no izdanje za 2026. godinu pomiče granice spektakla. Organizatori uvode potpuno novu svečanost otvaranja, zakazanu za 17. siječnja, dan prije početka glavnog turnira. Vrhunac večeri bit će ekshibicijski meč koji okuplja četiri istinske legende: Rogera Federera, Andrea Agassija, Pata Raftera i Lleytona Hewitta. Posebna je pažnja usmjerena na Federera, švicarskog maestra umirovljenog 2022. godine, čiji je povratak u Melbourne Park, makar i u revijalnom tonu, izazvao pravu euforiju. Događaj nije zamišljen samo kao sportski spektakl, već kao jedinstveno iskustvo koje spaja nostalgiju, vrhunski tenis i nevjerojatan luksuz, postavljajući time nove standarde za velika sportska događanja.

U središtu te ekstravagantne večeri našla se ponuda koja je odjeknula u svjetskim medijima: mogućnost osobnog susreta s Rogerom Federerom po cijeni od 20 000 američkih dolara. Riječ je o ekskluzivnom VIP paketu koji nadilazi sve dosad viđeno u svijetu teniskih iskustava. Sretnici koji su uspjeli osigurati ovaj aranžman dobili su rijetku priliku ući u svlačionicu i provesti vrijeme s jednim od najvećih sportaša svih vremena, i to neposredno prije njegova izlaska na teren. Paket, osmišljen za najzahtjevniju klijentelu, ne staje samo na tome. Uključuje i najbolja sjedala uz sam teren, poseban paket šampanjca marke Piper-Heidsieck te ono što organizatori nazivaju "interaktivnim omakase iskustvom večere". To podrazumijeva ekskluzivnu večeru u stilu japanske tradicije, gdje vrsni kuhari pripremaju slijedove jela pred samim gostima, stvarajući personalizirani gastronomski doživljaj.

Očekivano, potražnja za ovim jedinstvenim paketom bila je golema. Ulaznice su puštene u prodaju 12. prosinca 2025. godine i, unatoč astronomskoj cijeni, rasprodane su u iznimno kratkom roku. Činjenica da su najskuplji paketi planuli gotovo trenutačno svjedoči o neiscrpnoj popularnosti Rogera Federera, čija karizma i utjecaj očito nisu nimalo izblijedjeli ni godinama nakon završetka profesionalne karijere. Ovaj fenomen također zorno prikazuje trend u modernom sportu, gdje se iskustvo sve više cijeni od samog promatranja događaja. Obožavatelji su spremni platiti vrtoglave iznose za iluziju bliskosti sa svojim idolima, za trenutak koji će moći prepričavati cijeloga života.

Svjesni da je iznos od 20 000 dolara ipak rezerviran za iznimno uzak krug ljudi, organizatori su ponudili i nešto pristupačniju, iako i dalje vrlo luksuznu alternativu. Za cijenu od 2500 dolara po osobi, obožavatelji su mogli osigurati mjesto na posebnom događaju koji uključuje sesiju pitanja i odgovora s teniskim zvijezdama. Ovaj format omogućuje gostima da izravno komuniciraju s legendama, čuju njihove priče iz prve ruke i postave pitanja o njihovim karijerama i životu nakon tenisa. Uz intelektualnu poslasticu, ovaj VIP paket nudi i druženje uz koktele i vrhunska pića u otmjenom ambijentu, stvarajući opušteniju, ali i dalje ekskluzivnu atmosferu.

Uvođenje ovakve gala večeri kao službenog otvaranja predstavlja značajan iskorak za Australian Open, koji se time želi pozicionirati kao predvodnik inovacija među Grand Slam turnirima. Dok glavni ždrijeb, koji će se održavati od 18. siječnja do prvog veljače, ostaje sportski vrhunac, ova uvertira daje mu novu dimenziju glamura i zabave.