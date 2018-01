Slavko Goluža: Sigurno je da Srbe nećemo dočekati pljeskom

Proslavljeni hrvatski rukometaš i bivši izbornik Slavko Goluža najavio je Europsko rukometno prvenstvo koje počinje u petak susretom sa Srbijom u Spaladium Areni.

- Mi uvijek pričamo da je to utakmica kao svaka druga, ali nije to tako. Uvijek je prisutan poseban naboj. U tebi je tada uvijek prisutan neki nemir. Sigurno da ih pljeskom nećemo dočekati, ali očekujem da se navija za naše i ne očekujem da se ikoga gađa kovanicama ili bocama kao što je bilo u Beogradu - rekao je Goluža za N1.

Smatra da treba spustiti tenzije oko očekivanja osvajanja zlatne medalje.

- Trebamo biti realni, za sam vrh se sve kockice trebaju posložiti i zato treba ići utakmicu po utakmicu. Jedna utakmica vas digne u nebesa, ali i baci u ponor. Treba biti skroman i ponizan i biti s obje noge na zemlji. Kroz medijske izvještaje i ono što sam pričao s Červarom koji uvijek teži najboljem, igrači podnose dobro naporne treninge, nema ozljeda i trebamo biti optimisti - izjavio je Goluža.

Raduje ga povratak našeg najboljeg igrača.

- Ono što me jako veseli je to što sam vidio Domagoja Duvnjaka na čelu reprezentacije. On nije nikada bježao od odgovornosti i veseli me što ga vidim unutra nakon toliko vremena i teške ozljede, dobro trenira, dobro izgleda na treningu i što je važno, ima par kilograma manje nego prije - zaključio je Goluža koji kao glavne favorite vidi Francuze.