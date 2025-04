Skandalozni Srbin napravio kaos u Splitu s dizanjem tri prsta. Njegov trener je potpuno poludio

Košarkaši Splita u dvoboju su 27. kola regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od FMP-a sa 72-85 (17-19, 22-22, 15-25, 18-19). Shannon Shorter je sa 23 koša bio najbolji strijelac Splita, dok su Filip Barna sa 21 i Petar Popović sa 20 ubačaja bili najučinkovitiji kod FMP-.

U dvoboju bez rezultatske važnosti Split je držao priključak do sredine treće četvrtine, u 25. minuti je vodio sa 50-49, no uslijedila je serija gostiju od 10-0 kojom su preuzeli kontrolu rezultata. Još prije kraja trećeg dijela dvoboja FMP je stvorio i 14 pogodaka prednosti (66-52), da bi ta prednost nastavila rasti i početkom četvrtog dijela sve do najvećih 77-59. Do kraja dvoboja Split je tek ublažio poraz.

Tri kola prije kraja natjecanja Split je 13. na ljestvici s omjerom pbojeda i poraza 8-19, dok je FMP nadomak plasmana u doigravanje, sedmi sa 14-13.

Utakmicu je obilježilo kontroverzno ponašanje skandaloznog srpskog košarkaša Filipa Barne. Najbolji strijelac FMP-a ubacio je 21 koš, a nakon svake pogođene trice je podizao tri prsta, što mnogi smatraju srpskim nacionalističkim pozdravom. Publika na Gripama reagirala je zvižducima na njegove neprimjerene gestikulacije. Zanimljivo, Barna nije pokazivao dva prsta nakon pogođenih koševa za dva poena.

Ovo nije prvi takav incident na splitskim Gripama. Prije tri godine američki košarkaš Kendrick Ray, tada igrač Igokee, izvodio je isti potez, nakon čega se njegov trener Dragan Bajić javno ispričao. Nije poznato hoće li srpski košarkaš snositi posljedice zbog ovakvog ponašanja, ali bilo bi dobro da se malo opameti.

- Jeste li vidjeli moju trenutačnu reakciju na to? Momentalno sam ušao u teren i rekao sam mu da je to zabranjeno raditi. Prvi put igra u Prvoj ABA ligi. Ne razumije stvari, da se to ne radi na ovom nivou. Trener Splita je pozvao time out, ali na toj minuti odmora sam svojim igračima upravo o tome pričao – rekao je trener FMP-a, Saša Nikitović.