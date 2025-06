Skandal u momčadi Srbije! Piksi otpisao zvijezdu 'orlova', drugi mu nemislosrdno odgovorio

Srpska će reprezentacija kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo započeti utakmicama protiv Albanije u gostima te protiv Andore kod kuće. Međutim, kako se i često događa u Srbiji, u fokusu su stvari van terena. Naime, Dragan Stojković otpisao je ponajboljeg igrača reprezentacije, Sergeja Milinkovića-Savića.

'Razgovarali smo najmanje pet puta. Ulazimo u novi ciklus, a on je ostao pri stavu da psihički nije spreman. Dok sam ja izbornik, više neće dobijati poziv. Cijenim ga, odličan je igrač, ali nakon tolikih pokušaja više ne želim gubiti vrijeme ni energiju. Nema tu svađe ni lošeg odnosa, da ne bude pogrešnih tumačenja, ali neću više nikoga nagovarati. Ima drugih koji čekaju priliku', rekao je Stojković.

Osim njega, na listi za odstrijel našao se i Nemanja Radonjić, brzonogo krilo koje je svojedobno slovilo za jednog od najvećih talenata srpskog nogometa.

'Što je problem? Kao, ne volim ga, nije mi simpatična njegova frizura!? Ne, on uništava sebe, Zvezdu, reprezentaciju! Ali, to je njegov problem. Hoćete mi reći da zaslužuje da bude u reprezentaciji? Nije valjda? Ako ga pozovem, kako da vam objasnim poziv? Pričamo o sprintu protiv Stuttgarta, a kad je to bilo? Prošle godine. Ne igra se zbog jednog sprinta. Neka se oni ljute na mene koliko god hoće. Uvijek se ljute oni koji ne igraju', odbrusio je u nedjelju Stojković.

Radonjić na ove riječi nije ostao imun, Piksiju je odgovorio putem Instagrama tako što je citirao parolu Delija iz 2022. koja je bila upućena upravo izborniku Srbije.

'Nikad nije bila tvoja (Crvena zvezda, op.a.), ti nikad nisi bio naš. Desetljetnog potopa poslije tebe, sjeća se svaki zvezdaš. Sajonara', pisalo je na tada na transparentu na Marakani.