Skandal u Barci: Za Neymarov transfer svom zaposleniku isplatiti 6,6 mil. eura

Prema navodima radija Cadena Ser, Barca je morala klupskom zaposleniku isplatiti 6,6 milijuna eura kao proviziju za transfer Neymara u PSG!, piše Goal.

On je Andre Cury, zaposlenik kluba, ali je istovremeno i čovjek od povjerenja Neymarova oca. Uostalom, upravo je on pomogao Barci da dovede Neymara 2013. godine i u tom poslu je on kod tadašnjeg predsjednika Sandra Rosella sebi isposlovao tri posto od sljedećeg transfera.

Kako je Neymar prešao u Paris Saint-Germain za rekordnih 222 milijuna eura, Barca je bila prisiljena 6.6 milijuna uplatiti na račun svog zaposlenika!

Pokušali su Katalonci to izbjeći, navodeći da je igrač otišao suprotno volji upravnog odbora kluba te da su okolnosti drugačije od onih koje jamče isplati provizije no Španjolci doznaju da je isplata već učinjena.

