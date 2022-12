Sjećate li se fotografa kojeg su Mandžo i društvo umalo pregazili? Poslao je poruku vatrenima

Mnogima je Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji ostalo u posebnom sjećanju, a jedan upečatljivih likova definitivno je i Yuri Cortez, simpatični Salvadorac i fotoreporter Angencije France-Press (AFP), koji je djelić svjetske slave i pažnje zadobio našavši se usred slavlja hrvatskih nogometaša nakon veličanstvenog pogotka Marija Mandžukića i plasiranja Hrvatske u finale Svjetskog prvenstva u utakmici protiv Engleske (2:1).

Od tada Cortez redovito prati nastupe hrvatske reprezentacije na velikim natjecanjima, a u rujnu 2018. s obitelji je posjetio Lijepu našu.

Stoga ne čudi što je i uoči utakmice s Japanom poslao poruku podrške vatrenima.

- Ajmo Hrvatska! Trofej čeka na kraju puta na Svjetskom prvenstvu - poručio je Cortez na Twitteru.

Let's go croatia 🇭🇷 on the way to the world cup the trophy awaits!! #Vatreni #Croatia #FIFAWorldCup #Croacia @HNS_CFF #JPNCRO #Qatar2022 @Croatia_hr pic.twitter.com/kBKanadUXn