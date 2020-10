Sjajni Lovren nije spasio Zenit, Juventus rutinski

Na otvaranju nove sezone nogometne Lige prvaka Club Brugge je u susretu iz F skupine u St Peterburgu pobijedio Zenit sa 2-1, dok je Juventus u dvoboju G skupine rutinski u Kijevu pobijedio Dinamo sa 2-0.

Nova sezona Lige prvaka započela je s iznenađenjem. Zenit je bio veliki favorit protiv Bruggea, no belgijski sastav je osvojio tri boda, a pobjednički pogodak gosti su zabili u trećoj minuti sudačke nadoknade..

Belgijski prvak je poveo u 63. minuti golom Emmanuela Dennisa. Charles de Ketelaere je dva puta pucao iz blizine, no oba puta je loptu blokirao Jaroslav Rakitski. Ipak, treći pokušaj Emmanuela Dennis je završio u ruskom golu. Domaćin je imao velikih prigovora traživši prekršaj Dennisa u začetku akcije, no francuski sudac Benoit Bastien je pokazao na centar.

Zenit je izjednačio u 74. minuti, a najzaslužniji za pogodak bio je Dejan Lovren. Hrvatski reprezentativac je fantastično opalio sa više od 25 metara, lopta je pogodila u vratnicu te se od leđa gostujućeg vratara Ethana Horvatha odbila u gol.

Kada se već činilo kako će utakmica završiti bez pobjednika, De Ketelaere je šokirao domaće navijače. Bila je to sjajna akcija u četiri poteza, koju je pogotkom zaključio belgijski veznjak.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Lazio i Borussia Dortmund.

U prvom susretu G skupine Juventus je u Kijevu bez Cristiana Ronalda, koji ima koronavirus, pobijedio Dynamo sa 2-0. Oba gola zabio je Alvaro Morata (46, 84), a torinska "Stara dama" je mogla i uvjerljivije slaviti.

Juventus je poveo na otvaranju drugog dijela. Dejan Kuluševski je pucao po golu, Georgi Buščan je obranio kratko odbivši loptu, a Morata je pospremio odbijanac u mrežu.

Španjolski napadač je pitanje pobjednika razriješio je svojim drugim golom u 84. minuti na asistenciju Juana Cuadrada.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Barcelona i Ferencvaroš.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Champions League - Group G - Dynamo Kyiv v Juventus Soccer Football - Champions League - Group G - Dynamo Kyiv v Juventus - NSC Olympiyskiy, Kyiv, Ukraine - October 20, 2020 Juventus’ Alvaro Morata celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Valentyn Ogirenko VALENTYN OGIRENKO