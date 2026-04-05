PRIMERA

Sjajni Budimir zabio novi pogodak i probio se na treće mjesto ljestvice strijelaca

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
VINCENT WEST/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.04.2026.
u 23:21

Osvojenim bodom Osasuna ih je sada skupila 38 i probila se do devetog mjesta na ljestvici, preskočivši zbog gol-razlike Espanyol i Athletic Bilbao

 U posljednjoj utakmici nedjeljnog programa 30. kola španjolske La Lige Alaves i Osasuna su odigrali 2-2, a hrvatski reprezentativac Ante Budimir ponovno je zatresao mrežu.

Gosti iz Pamplone poveli su već u 4. minuti pogotkom Valentina Rosiera, a izjednačio je u 44. minuti Toni Martinez.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga

Osasuna je još jednom povela u 80. minuti, kad je Ante Budimir mirno realizirao kazneni udarac i postigao svoj 15. gol u ovoj sezoni La Lige i sam došao na treće mjesto ljestvice strijelaca.

Na isti je način Alaves po drugi put izjednačio i osvojio bod, a precizan je s "bijele točke" u prvoj minuti dodatka bio Lucas Boye.

Osvojenim bodom Osasuna ih je sada skupila 38 i probila se do devetog mjesta na ljestvici, preskočivši zbog gol-razlike Espanyol i Athletic Bilbao s kojima se bodovno izjednačila. Alaves je s 32 boda ostao na 15. poziciji, ali samo tri boda iznad zone ispadanja. 

Vodeća Barcelona ima 76 bodova i od jučer "bježi" drugoplasiranom Real Madridu sedam bodova. 
DE
derin
23:38 05.04.2026.

15. gol u španjolskoj ligi već ove sezone. Bome lijep broj.

