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NOGOMET BRIŠE GRANICE

FOTO Najljepša priča Mundijala: Pogledajte kako je Domagoj u hrvatskom dresu u deliriju slavio pogodak BiH

Domagoj Vrabec slavi pogotak BiH
Foto: REUTERS
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
12.06.2026.
u 22:31

Fotografija Domagoja Vrabeca u hrvatskom dresu kako zdušno slavi pogodak Zmajeva protiv Kanade postala je apsolutni hit na društvenim mrežama i najljepša priča otvaranja Mundijala

Prvi, povijesni pogodak nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Torontu protiv Kanade izazvao je neopisivu eksploziju emocija na tribinama, no jedna je upečatljiva scena u sekundi obišla svijet i postala viralni simbol zajedništva. Naime, objektiv Reutersova fotografa uhvatio je trenutak čistog sportskog delirija: navijač u prepoznatljivom hrvatskom dresu, Domagoj Vrabec, slavio je pogodak Bosne i Hercegovine s takvim žarom i iskrenim emocijama kao da je riječ o pobjedonosnom golu njegove vlastite domovine.

Trenutak se dogodio u 21. minuti utakmice, kada je Jovo Lukić nakon preciznog ubačaja Ivana Bašića i asistencije Seada Kolašinac glavom matirao kanadskog vratara za rano vodstvo Zmajeva od 1:0. Stadion je tada eruptirao, a jednako euforično bilo je i u jednoj od fan zona u Torontu.  Ondje su kamere zumirale Vrabeca u hrvatskim obilježjima koji nije mogao niti je želio skrivati svoju radost. Njegova burna i frenetična reakcija odmah je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama.

Inače, strijelac vodećeg gola Jovo Lukić, napadač rumunjskog kluba Universitatea Cluj koji je u protekloj sezoni postigao 20 pogodaka, ovim je potezom opravdao povjerenje izbornika na otvaranju natjecanja. Naime, očekivalo se da će u početnoj postavi zaigrati legendarni Edin Džeko, no u prvih jedanaest iznenađujuće se našao Lukić i sjajno iskoristio svoju priliku. Reprezentaciju BiH u skupini B nakon ovog susreta očekuju još utakmice protiv Švicarske 18. lipnja te Katara 24. lipnja.

FOTO 'Gori' Sarajevo: Bosna i Hercegovina u deliriju nakon povijesnog gola, evo kako se slavi u glavnom gradu
Domagoj Vrabec slavi pogotak BiH
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Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026. Domagoj Vrabec Bosna i Hercegovina

Komentara 3

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CO
CobraMikelNr3
00:00 13.06.2026.

Dnevna doza preseravanja.Jel se slavilo u Banja Luci? Ili Zapadnom Mostaru? No čestitam Zmajevima i Kanađanima ,pogodio sam rezultat al u milimetar.

NO
Normalniživot
23:44 12.06.2026.

Hrvat koji slavi pod ljiljanima? Jugoslaven u hrvatskom dresu, kao one dvije babe u Zagrebu. Ja nemam ni palestinsku nii bosanskohercegovačku zastavu.

CR
Croatos
23:18 12.06.2026.

Tko je ovo, Komsic? Hrvatski predstavnik u BiH.

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