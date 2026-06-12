FOTO Najljepša priča Mundijala: Pogledajte kako je Domagoj u hrvatskom dresu u deliriju slavio pogodak BiH

Prvi, povijesni pogodak nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Torontu protiv Kanade izazvao je neopisivu eksploziju emocija na tribinama, no jedna je upečatljiva scena u sekundi obišla svijet i postala viralni simbol zajedništva. Naime, objektiv Reutersova fotografa uhvatio je trenutak čistog sportskog delirija: navijač u prepoznatljivom hrvatskom dresu, Domagoj Vrabec, slavio je pogodak Bosne i Hercegovine s takvim žarom i iskrenim emocijama kao da je riječ o pobjedonosnom golu njegove vlastite domovine.

Trenutak se dogodio u 21. minuti utakmice, kada je Jovo Lukić nakon preciznog ubačaja Ivana Bašića i asistencije Seada Kolašinac glavom matirao kanadskog vratara za rano vodstvo Zmajeva od 1:0. Stadion je tada eruptirao, a jednako euforično bilo je i u jednoj od fan zona u Torontu. Ondje su kamere zumirale Vrabeca u hrvatskim obilježjima koji nije mogao niti je želio skrivati svoju radost. Njegova burna i frenetična reakcija odmah je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama.

Inače, strijelac vodećeg gola Jovo Lukić, napadač rumunjskog kluba Universitatea Cluj koji je u protekloj sezoni postigao 20 pogodaka, ovim je potezom opravdao povjerenje izbornika na otvaranju natjecanja. Naime, očekivalo se da će u početnoj postavi zaigrati legendarni Edin Džeko, no u prvih jedanaest iznenađujuće se našao Lukić i sjajno iskoristio svoju priliku. Reprezentaciju BiH u skupini B nakon ovog susreta očekuju još utakmice protiv Švicarske 18. lipnja te Katara 24. lipnja.