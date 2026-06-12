Modrić se vraća u Real? Najpouzdaniji izvor iz Madrida objavio veliku vijest: 'Napušta Milan'

Hrvatski kapetan i ikona "Kraljevskog kluba", Luka Modrić, nalazi se pred samim krajem svoje veličanstvene igračke karijere, a iz Španjolske stižu senzacionalne vijesti o njegovoj budućnosti. Ugledni i pouzdani novinar José Félix Díaz otkrio je kako bi se Modrić nakon igračkog umirovljenja mogao vratiti u Real Madrid, što je prirodan nastavak jedne od najvećih nogometnih romansi u povijesti tog kluba.

Prema informacijama iz španjolskih izvora, Modrićeva mirovina bliža je nego ikada. Očekuje se da će aktualno Svjetsko prvenstvo 2026. godine biti ujedno i posljednji veliki turnir na kojem će predvoditi hrvatsku reprezentaciju. Iako službeni razgovori o točnoj funkciji koju bi Modrić trebao preuzeti unutar kluba još uvijek nisu službeno započeli, izvor objašnjava kako između dvije strane postoji čvrst, prešutni i obostrani dogovor.

Modrić, inače, uživa status apsolutne legende u španjolskoj prijestolnici. Boje Reala branio je od 2012. do 2025. godine, a u tom je razdoblju osvojio pregršt domaćih i međunarodnih trofeja. Preciznije, Modrić je u 13 godina u Real Madridu osvojio čak 28 trofeja, uključujući rekordnih šest Liga prvaka, četiri naslova prvaka Španjolske i sve najvažnije klupske titule.

Podsjetimo, kapetan vatrenih prošlog je ljeta kao slobodan igrač prešao u talijanski Milan. Njegov ugovor s kultnim talijanskim klubom istječe na kraju tekuće sezone, a u ovom trenutku nema nikakvih naznaka niti službenog dogovora o eventualnom produljenju suradnje na San Siru, što dodatno potpiruje priče o kraju igračke karijere.

Mogućnost Lukina povratka u Real Madrid u bliskoj budućnosti iznimno je izgledna, pišu Španjolci. Nagađa se kako ga na stolu čeka neka od visokih administrativnih funkcija ili pak važna uloga unutar same sportske strukture i omladinske škole kluba, što bi bilo najveće moguće priznanje za njegovu izvanrednu karijeru u bijelom dresu.