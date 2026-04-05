SERIE A

Torino minimalno slavio u susretu s čak trojicom hrvatskih nogometaša

Serie A - Napoli v Torino
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.04.2026.
u 21:11

Vrata Pise vrlo dobro je branio Adrian Šemper, a kod pogotka je bio potpuno nemoćan

Nogometaši Torina s minimalnih 1-0 su pobijedili na gostovanju u Pisi i tako domaćinu još više otežali borbu za ostanak u elitnom razredu talijanskog klupskog nogometa. 

Pobjednički pogodak je u 80. minuti postigao škotski napadač Che Adams, koji je u 63. minuti ušao u igru umjesto hrvatskog centarfora Sandra Kulenovića.

Uz njega je u početnoj postavi Torina s kapetanskom vrpcom bio i Nikola Vlašić koji je odigrao cijelu utakmicu.

Vrata Pise vrlo dobro je branio Adrian Šemper, a kod pogotka je bio potpuno nemoćan.

Torino je s 36 bodova došao do 12. mjesta, a Pisa je ostala na 18 bodova doživjevši već 17. poraz u ovoj sezoni. Isti broj bodova ima i Verona, a iznad njih je Cremonese koji ima čak devet bodova više.

Vodeći Inter ima 69 bodova, šest više od Milana i sedam više od Napolija. Inter od 20.45 sati na San Siru dočekuje Romu. 
PISA Torino Serie A Adrian Šemper Nikola Vlašić Sandro Kulenović

