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HRVATSKI BRANIČ

Gvardiol objavio fotku s Modrićem i ekipom: Izazvao pravu pomutnju, svi mu pišu apsolutno isto

2026 FIFA World Cup Previews
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
12.06.2026.
u 20:32

Ispod fotografije se u kratkom roku nanizala lavina komentara, a navijači "Kraljevskog kluba" pišu mu apsolutno isto – mole ga da prijeđe u Madrid.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol izazvao je pravu pomutnju na društvenim mrežama nakon što je na svom X (bivšem Twitter) profilu podijelio službenu fotografiju hrvatske nogometne reprezentacije uoči prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Gvardiol je uz fotografiju s Lukom Modrićem i suigračima stavio tek kratak opis sa srcem i hrvatskom zastavom, no objava je odmah postala magnet za navijače madridskog Reala.

Ispod fotografije se u kratkom roku nanizala lavina komentara, a navijači "Kraljevskog kluba" pišu mu apsolutno isto – mole ga da prijeđe u Madrid. "Dođi u svoj dom Bernabeu, Joško", "Gvardiol, taj bijeli dres ti stvarno pristaje, ne lažem", "Sve najbolje!! A onda dođi u Real Madrid", "POTPIŠI UGOVOR #Madrid" i "Joško Gvardiol u Real Madrid... HERE WE GO uskoro!", samo su neki od komentara fanova koji vjeruju da klupski suigrači već rade na transferu: "Znam da ti Modrić i Kovačić već pričaju o lijepom životu u Madridu, dođi i doživi ga." Neki su otišli toliko daleko da ga nagovaraju na odlazak iz Engleske zbog vremenskih uvjeta: "Bježi iz Cityja, tamo stalno pada kiša, žena ti ne može u kupovinu ni na sunčanje..."

Ova navijačka histerija nije bez osnove. Tiražni španjolski sportski dnevni list As upravo je donio priču o ozbiljnom zanimanju Real Madrida za hrvatskog braniča. Naime, Jose Mourinho ponovno sjeda na klupu kraljevskog kluba i krenuo je u slaganje momčadi. Iako se u javnosti dosta govorilo o pojačanjima za ofenzivni dio, ponajviše zbog mogućih odlazaka, portugalski stručnjak primarno želi osigurati i ojačati svoju zadnju liniju. Prema pisanju Asa, Mourinhov izbor pao je na dva imena: Riccarda Calafiorija, Talijana koji trenutačno igra za Arsenal, te našeg Joška Gvardiola. Navodi se kako je prva meta upravo hrvatski reprezentativac, no Real je svjestan da ga čeka izuzetno težak i nadasve skup posao.

Manchester City je Gvardiola kupio za 90 milijuna eura i naš je nogometaš igrao izvrsno sve do ozljede. Na Etihadu ga se ni pod koju cijenu ne žele odreći, pa su mu, unatoč tome što ga aktualni ugovor veže još dvije godine, već ponudili novi, zacijelo znatno poboljšani ugovor. Međutim, Gvardiol zasad nije prihvatio ponudu građana. Uzeo je stanku za razmišljanje koja će potrajati barem dok traje nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

Španjolski mediji ovu odgodu potpisivanja ugovora tumače kao jasan signal da je Joško itekako zainteresiran za Real Madrid. As ističe kako je Gvardiol o Realu sasvim sigurno razgovarao s kapetanom i legendom kluba Lukom Modrićem, a u taboru reprezentacije na Svjetskom prvenstvu sada imaju i više nego dovoljno vremena za nastavak tih razgovora. Hoće li Mourinho upotrijebiti svoju poznatu vještinu uvjeravanja i telefonskim pozivom prelomiti odluku, ostaje za vidjeti. 

FOTO/VIDEO Navijači BiH priredili show u Torontu uoči utakmice: Kanađani ne vjeruju čemu svjedoče
2026 FIFA World Cup Previews
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Ključne riječi
Manchester City Real Madrid Joško Gvardiol

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