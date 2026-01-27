Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SRPSKI MEDIJI PIŠU

'Hrvatski izbornik ismijao čovjeka koji je prozivao Srbiju. O njegovom potezu bruji cijela Europa'

Malmo: Trening hrvatske reprezentacije uoči sutrašnje utakmice protiv Slovenije
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.01.2026.
u 10:45

Taj potez Hrvata da isprintaju Boysenovu prognozu na Euru i iskoriste ju kao motivaciju obišao je rukometni svijet, a nije promaknuo niti susjednim srpskim medijima koji su sve popratili na vrlo zanimljiv način

Podcjenjujuća objava Rasmusa Boysena, bivšeg danskog rukometaša koji danas radi kao rukometni analitičar, a Hrvatsku je svrstao na dno i proglasio nas razočaranjem, probudilo je veliki inat u Sigurdssonovoj momčadi. Na tu temu osvrnuo se i legendarni rukometaš Mirza Džomba.

- Pa svi dolaze i bace po jednu pikado strelicu u taj članak kad dolaze na doručak, ručak i večeru - rekao je Džomba.

Tada nekih opipljivih dokaza da je slika ispred hrvatskih rukometaša nije bilo, ali sada je švedski novinar Johan Flinck objavio dokaz i priložio fotografiju objave na zidu.

Taj potez Hrvata da isprintaju Boysenovu prognozu na Euru i iskoriste ju kao motivaciju obišao je rukometni svijet, a nije promaknuo niti susjednim srpskim medijima koji su sve popratili na vrlo zanimljiv način.

- Izbornik Hrvatske ismijao čovjeka koji je isprozivao Srbiju: O njegovom potezu bruji cijela Europa - naslov je teksta koji je osvanuo na Kuriru, dok se u tekstu navodi da je Islanđanin svoje rukometaše motivirao na neobičan način.

Hrvatski izbornik ponovno ljubi! U zagrljaju s novom djevojkom proslavio je pobjedu rukometaša
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. Srbija Dagur Sigurdsson

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!