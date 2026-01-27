'Hrvatski izbornik ismijao čovjeka koji je prozivao Srbiju. O njegovom potezu bruji cijela Europa'

Podcjenjujuća objava Rasmusa Boysena, bivšeg danskog rukometaša koji danas radi kao rukometni analitičar, a Hrvatsku je svrstao na dno i proglasio nas razočaranjem, probudilo je veliki inat u Sigurdssonovoj momčadi. Na tu temu osvrnuo se i legendarni rukometaš Mirza Džomba.

- Pa svi dolaze i bace po jednu pikado strelicu u taj članak kad dolaze na doručak, ručak i večeru - rekao je Džomba.

Tada nekih opipljivih dokaza da je slika ispred hrvatskih rukometaša nije bilo, ali sada je švedski novinar Johan Flinck objavio dokaz i priložio fotografiju objave na zidu.

Taj potez Hrvata da isprintaju Boysenovu prognozu na Euru i iskoriste ju kao motivaciju obišao je rukometni svijet, a nije promaknuo niti susjednim srpskim medijima koji su sve popratili na vrlo zanimljiv način.

Här är förresten Kroatiens gratis tändvätska de haft under hela EM: en tweet av ⁦@RasmusBoysen92⁩ inför EM om att Kroatien blir den stora besvikelsen.

Den printade kroaterna ut stort direkt och smällde upp på väggen i samlingsrummet på EM-hotellet i Malmö. pic.twitter.com/6Am5iHXIEx — Johan Flinck (@JohanFlinck) January 26, 2026

- Izbornik Hrvatske ismijao čovjeka koji je isprozivao Srbiju: O njegovom potezu bruji cijela Europa - naslov je teksta koji je osvanuo na Kuriru, dok se u tekstu navodi da je Islanđanin svoje rukometaše motivirao na neobičan način.